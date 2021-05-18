Крал: «Думаю, я готов к Англии. Летом все возможно»

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал высказался о возможном переходе в клуб АПЛ.

– Готовы ли к Англии вы?

– Думаю, да. Если появится хороший вариант, то я могу совершить следующий шаг. Но у меня контракт со «Спартаком», и я сейчас сосредоточен на нем.

И я, и мой клуб хотят моего развития, я стараюсь быть лучше. Но летом все возможно.