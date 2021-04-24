В «Спартаке» подтвердили интерес к Кралу из АПЛ

Глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов отреагировал на слова агентов полузащитника Алекса Крала о заинтересованности клубов АПЛ в услугах чеха.
«Могу подтвердить, что интерес есть, но пока без какой-либо конкретики. Крал для нас – ключевой игрок. И тренерский штаб, и клуб в целом довольны, как он развивается», – сказал Фетисов.
- 22-летний Крал выступает за «Спартак» с 2019 года.
- В текущем сезоне в активе хавбека четыре ассиста в 26 матчах.
- Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»