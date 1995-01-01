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    В «Спартаке» подтвердили интерес к Кралу из АПЛ

    Глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов отреагировал на слова агентов полузащитника Алекса Крала о заинтересованности клубов АПЛ в услугах чеха.

    «Могу подтвердить, что интерес есть, но пока без какой-либо конкретики. Крал для нас – ключевой игрок. И тренерский штаб, и клуб в целом довольны, как он развивается», – сказал Фетисов.

    • 22-летний Крал выступает за «Спартак» с 2019 года.
    • В текущем сезоне в активе хавбека четыре ассиста в 26 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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