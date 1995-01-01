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    «Интерес из Англии есть». Агенты Крала сообщили, что работают с клубами АПЛ

    Полузащитник «Спартака» Алекс Крал вскоре может отправиться в АПЛ. О таких планах футболиста сообщили его агенты Карол Кисел и Мартин Латка.

    «Мы работаем с клубами АПЛ, но мы не торопимся с трансфером. На многое повлияет выступление на Евро-2020. У Чехии есть шанс на успех. Интерес к Кралу из АПЛ есть. Сам он мечтает об этой лиге.

    Крал полностью готов, мы были в расположении команды. Там все мотивированы на дерби с ЦСКА.

    Крал всем доволен в «Спартаке». Его устраивают условия жизни, все на высшем уровне», – сказали агенты.

    • Футболист стоит 9 миллионов евро.
    • В сезоне РПЛ он провел 25 матчей, сделал 4 голевых паса.
    • «Спартак» идет в таблице 3-м.

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    Источник: Nova Sport

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