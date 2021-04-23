«Интерес из Англии есть». Агенты Крала сообщили, что работают с клубами АПЛ

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал вскоре может отправиться в АПЛ. О таких планах футболиста сообщили его агенты Карол Кисел и Мартин Латка.

«Мы работаем с клубами АПЛ, но мы не торопимся с трансфером. На многое повлияет выступление на Евро-2020. У Чехии есть шанс на успех. Интерес к Кралу из АПЛ есть. Сам он мечтает об этой лиге.

Крал полностью готов, мы были в расположении команды. Там все мотивированы на дерби с ЦСКА.

Крал всем доволен в «Спартаке». Его устраивают условия жизни, все на высшем уровне», – сказали агенты.