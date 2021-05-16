Газизов – о выходе «Спартака» в ЛЧ: «Надеюсь, в этом есть и моя долька»

**ёлька
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов, ранее занимавший аналогичную должность в «Спартаке», прокомментировал выход москвичей в квалификацию Лиги чемпионов.
«Я надеюсь, что в этом присутствует и моя долька», – сказал Газизов.
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов, ранее занимавший аналогичную должность в «Спартаке», прокомментировал выход москвичей в квалификацию Лиги чемпионов.
«Я надеюсь, что в этом присутствует и моя долька», – сказал Газизов.