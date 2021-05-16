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    Газизов – о выходе «Спартака» в ЛЧ: «Надеюсь, в этом есть и моя долька»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов, ранее занимавший аналогичную должность в «Спартаке», прокомментировал выход москвичей в квалификацию Лиги чемпионов.

    «Я надеюсь, что в этом присутствует и моя долька», – сказал Газизов.

    • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
    • В марте он вернулся в «Уфу».
    • «Спартак» заплатил Газизову 100 миллионов рублей за разрыв контракта. Общая сумма компенсации – 400 миллионов.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2114

      Ден 781 45 минут назад

      **ёлька

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      Рейтинг: +10170

      Hektor 84 1 час назад

      Г а н д о н не смей себя приписывать к достижениям. Это благодаря футболистам и тренерскому штабу Спартак вышел в ЛЧ.

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      Рейтинг: +135

      Shamil79 2 часа назад

      одну команду вывел в ЛЧ а другую вытянул со дна турнирной таблицы! и всё за 1 сезон...Герой!!!!!!!!!

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