Гулиев близок к возвращению в «Ростов»

Бывший полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев может снова стать игроком «Ростова».
По информации Eurostavka, на сегодня, 13 мая, запланировано медицинское обследование 24-летнего футболиста перед переходом в донской клуб.
- Во вторник «Спартак» объявил о расторжении контракта с хавбеком.
- С мая 2020-го он не работал с главной командой из-за конфликта с тренерским штабом.
- Гулиев уже выступал за «Ростов» с 2018 по 2019 год.
Источник: Eurostavka
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