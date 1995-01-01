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    Гулиев близок к возвращению в «Ростов»

    Бывший полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев может снова стать игроком «Ростова».

    По информации Eurostavka, на сегодня, 13 мая, запланировано медицинское обследование 24-летнего футболиста перед переходом в донской клуб.

    • Во вторник «Спартак» объявил о расторжении контракта с хавбеком.
    • С мая 2020-го он не работал с главной командой из-за конфликта с тренерским штабом.
    • Гулиев уже выступал за «Ростов» с 2018 по 2019 год.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Eurostavka

    Сайт о ставках и букмекерских конторах с новостями о футболе и инсайдами. На нем работает журналист Иван Карпов, первым сообщивший о переходе Александра Кокорина в "Спартак".

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