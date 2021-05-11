«Желаем успехов в дальнейшей карьере». «Спартак» подтвердил уход Гулиева

«Спартак» на официальном сайте подтвердил, что полузащитник Аяз Гулиев покинул клуб. Стороны по обоюдному согласию расторгли контракт.

«24-летний игрок покидает красно-белых в статусе свободного агента. Желаем нашему воспитаннику успехов в дальнейшей карьере!» – написала пресс-служба.