«Желаем успехов в дальнейшей карьере». «Спартак» подтвердил уход Гулиева

«Спартак» на официальном сайте подтвердил, что полузащитник Аяз Гулиев покинул клуб. Стороны по обоюдному согласию расторгли контракт.
«24-летний игрок покидает красно-белых в статусе свободного агента. Желаем нашему воспитаннику успехов в дальнейшей карьере!» – написала пресс-служба.
- Гулиев – воспитанник «Спартака».
- В мае 2020-го игрока перевели в дубль за нарушение командной дисциплины.
- Сообщалось, что его наказали за некорректное общение с членами тренерского штаба.
- В этом сезоне он не провел за команду ни одной официальной игры.
Источник: сайт «Спартака»