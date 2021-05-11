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    «Желаем успехов в дальнейшей карьере». «Спартак» подтвердил уход Гулиева

    «Спартак» на официальном сайте подтвердил, что полузащитник Аяз Гулиев покинул клуб. Стороны по обоюдному согласию расторгли контракт.

    «24-летний игрок покидает красно-белых в статусе свободного агента. Желаем нашему воспитаннику успехов в дальнейшей карьере!» – написала пресс-служба.

    • Гулиев – воспитанник «Спартака».
    • В мае 2020-го игрока перевели в дубль за нарушение командной дисциплины.
    • Сообщалось, что его наказали за некорректное общение с членами тренерского штаба.
    • В этом сезоне он не провел за команду ни одной официальной игры.

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    Источник: сайт «Спартака»

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