«Олд Траффорд» оцепили перед матчем «МЮ» – «Лестер»

Все дороги к стадиону «Олд Траффорд» в преддверии матча 36-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» – «Лестер» оцепили. Фанатам запрещено находиться вблизи арены.

В оцеплении находятся десятки спецназовцев и стюардов.