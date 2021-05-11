«Олд Траффорд» оцепили перед матчем «МЮ» – «Лестер»

Все дороги к стадиону «Олд Траффорд» в преддверии матча 36-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» – «Лестер» оцепили. Фанатам запрещено находиться вблизи арены.
В оцеплении находятся десятки спецназовцев и стюардов.
- Власти опасаются, что болельщики опять попробуют сорвать матч, как это было 2 мая, когда должна была состояться встреча «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля».
- Фанаты протестуют против владельцев манчестерцев – семьи Глейзеров.
- Матч против «Лестера» начнется в 20:00 по Москве.
Источник: The Sun