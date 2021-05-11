Кержаков – лучший тренер ФНЛ в апреле

Главный тренер «Томи» Александр Кержаков признан лучшим тренером апреля по версии ФНЛ.

Томская команда набрала десять очков в шести матчах, одержав две победы.

«В апреле «Томь» набрала десять очков, обыграв в гостях «Балтику». И хотя решение главной задачи перед заключительным матчем (сегодня отставание сибиряков от 16-й строчки составляет уже 2 очка) по-прежнему неочевидно, заслуга Кержакова в том, что его команда, что называется «в игре», очевидна. Поэтому сегодня мы поздравляем его с титулом тренер месяца», – написала пресс-служба лиги.

Лучшим тренером апреля по версии болельщиков стал Спартак Гогниев («Алания»).