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    Кержаков – лучший тренер ФНЛ в апреле

    Главный тренер «Томи» Александр Кержаков признан лучшим тренером апреля по версии ФНЛ.

    Томская команда набрала десять очков в шести матчах, одержав две победы.

    «В апреле «Томь» набрала десять очков, обыграв в гостях «Балтику». И хотя решение главной задачи перед заключительным матчем (сегодня отставание сибиряков от 16-й строчки составляет уже 2 очка) по-прежнему неочевидно, заслуга Кержакова в том, что его команда, что называется «в игре», очевидна. Поэтому сегодня мы поздравляем его с титулом тренер месяца», – написала пресс-служба лиги.

    Лучшим тренером апреля по версии болельщиков стал Спартак Гогниев («Алания»).

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    Источник: официальный сайт ФНЛ

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