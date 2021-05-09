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    Зидан после матча с «Севильей» вышел на поле для разговора с судьей

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан пообщался с арбитром, работавшим на матче 35-го тура Примеры против «Севильи» (2:2).

    По окончании игры француз подошел к Хуану Мартинесу Мунуэре и задал ему несколько вопросов.

    «Я ничего не понимаю. Если у Милитао была зафиксирована игра рукой, то аналогичный момент был и в штрафной соперника. Меня не убедило то, что сказал мне рефери.

    Я никогда не говорю о судействе, но сегодня меня разозлили. Арбитр должен объяснить мне правила, вот и все. Но этого не произошло. Это меня беспокоит», – сказал Зидан на послематчей пресс-конференции.

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    Источник: Marca

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