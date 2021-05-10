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  • Зидан после матча с «Севильей» вышел на поле для разговора с судьей

Зидан после матча с «Севильей» вышел на поле для разговора с судьей

10 мая 2021, 08:45
7

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан пообщался с арбитром, работавшим на матче 35-го тура Примеры против «Севильи» (2:2).

По окончании игры француз подошел к Хуану Мартинесу Мунуэре и задал ему несколько вопросов.

«Я ничего не понимаю. Если у Милитао была зафиксирована игра рукой, то аналогичный момент был и в штрафной соперника. Меня не убедило то, что сказал мне рефери.

Я никогда не говорю о судействе, но сегодня меня разозлили. Арбитр должен объяснить мне правила, вот и все. Но этого не произошло. Это меня беспокоит», – сказал Зидан на послематчей пресс-конференции.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Marca
Испания. Примера Реал Севилья Зидан Зинедин Мартинес Мунуэра Хуан
Комментарии (7)
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Garrincha58
1620636906
Зидан спроси у УЕФА кто придумал и ВАР и эти идиотские правила игру рукой
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TANNER
1620637616
Очень странно почему Зидан не выходит на разговор к судьям, когда к примеру его команду тащат. Это касается и чемпионата и тем более ЛЧ. Этот бедный Реал уже тащат ну до такой степени открыто, что кажется всем уже давным давно похер, все и так знают что 99% решений трактуется в пользу Реала. Достаточно вспомнить оба матча с Аталантой в 1/4. Но за то при любом спорном моменте сразу начинается нытье что их засудили. Реал и Барселона это наверно 2 самых ноющих клуба в мире
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Maxi_7
1620641243
Да, пенальти дурацкий, конечно, потому что формально, да, основание назначить его было - мяч попал в руку, изменил направление полета, но при этом благодаря именно этой руке он и попал четко на ногу нападающему, и дальше уже он сам виноват что сыграл как дерево... то есть не случилось так что Севилья потеряла мяч именно из-за этой руки... к тому же Милитао был спиной к мячу, не видел его, тем более еще был рикошет от плеча... то есть фактически умышленной игры рукой не было... Думаю, если бы у арбитра не было выбора в этой ситуации в какие ворота ставить пенальти он бы его не поставил, потому что такой срач бы поднялся опять, что Реал тащат и т.д....
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neveldomha
1620813193
Надо было просто победить, чтобы не задавать эти идиотские вопросы.
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