Зидан после матча с «Севильей» вышел на поле для разговора с судьей

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан пообщался с арбитром, работавшим на матче 35-го тура Примеры против «Севильи» (2:2).

По окончании игры француз подошел к Хуану Мартинесу Мунуэре и задал ему несколько вопросов.

«Я ничего не понимаю. Если у Милитао была зафиксирована игра рукой, то аналогичный момент был и в штрафной соперника. Меня не убедило то, что сказал мне рефери.

Я никогда не говорю о судействе, но сегодня меня разозлили. Арбитр должен объяснить мне правила, вот и все. Но этого не произошло. Это меня беспокоит», – сказал Зидан на послематчей пресс-конференции.