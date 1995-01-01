«Рубин» – с отрывом лучшая команда сезона РПЛ по игре на выезде

Рубин - главная сенсация сезона. Слуцкий смог вывести команду из группы аутсайдеров прошлого сезона а ЕК этого сезона. Скорее всего последнюю игру у Ротора Рубин выиграет. Слуцкому аплодирую стоя, перед ним снимаю шляпу. Молодец.
«Рубин» лидирует в сезоне РПЛ по набранным гостевым очкам. У казанцев их 31 – на пять больше, чем у ближайшего преследователя.
Также у «Рубина» больше всех гостевых голов – 24.
- «Рубин» продолжает претендовать на выход в Лигу чемпионов.
- В последнем туре «Рубин» примет «Ротор», которому предстоит решать вопрос с невылетом.
- У «Рубина» 7-й по стоимости состав в РПЛ (61,1 миллиона евро).