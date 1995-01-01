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    «Рубин» – с отрывом лучшая команда сезона РПЛ по игре на выезде

    «Рубин» лидирует в сезоне РПЛ по набранным гостевым очкам. У казанцев их 31 – на пять больше, чем у ближайшего преследователя.

    Также у «Рубина» больше всех гостевых голов – 24.

    • «Рубин» продолжает претендовать на выход в Лигу чемпионов.
    • В последнем туре «Рубин» примет «Ротор», которому предстоит решать вопрос с невылетом.
    • У «Рубина» 7-й по стоимости состав в РПЛ (61,1 миллиона евро).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 10:36
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1542

      Январь 59 1 час назад

      Рубин - главная сенсация сезона. Слуцкий смог вывести команду из группы аутсайдеров прошлого сезона а ЕК этого сезона. Скорее всего последнюю игру у Ротора Рубин выиграет. Слуцкому аплодирую стоя, перед ним снимаю шляпу. Молодец.

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