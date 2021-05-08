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  • Президент «Арсенала» Аджоев – о судействе игры с «Рубином»: «У арбитра присутствовал настрой на определенную задачу, он ее выполнил»

Президент «Арсенала» Аджоев – о судействе игры с «Рубином»: «У арбитра присутствовал настрой на определенную задачу, он ее выполнил»

8 мая 2021, 20:27
3

Гурам Аджоев, президент «Арсенала», недоволен судейством матча 29-го тура РПЛ против «Рубина» (2:4). В поле встречу обслуживал петербуржец Кирилл Левников.

«Настрой на определeнную задачу у рефери сегодня присутствовал с первых минут. Он еe в итоге и выполнил. Это нужно сказать прямо. Началось всe с пенальти в наши ворота, сперва назначенного, а потом отменeнного. Как в той ситуации можно было увидеть нарушение, когда сразу было чeтко видно, что игрок «Рубина» зацепился за газон и просто эффектно упал, выпрашивая пенальти? Вообще это неспортивное поведение, симуляция, которая наказывается жeлтой карточкой. Здесь предупреждение вынесено не было.

Зато в начале второго тайма Левников пенальти назначил и моментально показал жeлтую карточку нашему игроку, которая стала для него второй и превратилась в удаление. Где последовательность? Повторю, последовательность на протяжении всей игры прослеживались только в том, что судья планомерно решал свою задачу. Молодец, хорошо отработал», – сказал Аджоев.

  • «Арсенал» к перерыву вел 2:0, но затем упустил преимущество.
  • Исходя из турнирной ситуации, еще до матча было известно, что «Арсеналу» в любом случае предстоит участвовать в переходных матчах.
  • «Рубин» на 1 очко отстает от зоны Лиги чемпионов.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Арсенал Рубин Аджоев Гурам Левников Кирилл
Комментарии (3)
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zarsm
1620496072
Ишак
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Павелий
1620498831
Игру не смотрел. Но при возможности Зенит будет тянуть Уфу наверх, а Арсенал - прямой конкурент.
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Рубинище
1620508172
Там ещё рука до этого была, почти на ленточке, и когда судьи заряжены-пенки не отменяют. У нас игра лучше поставлена, т.к. тренерский штаб суперский и фарту поболее(чего уж там), состав сильнее, да голкипер чудеса творит-реакция отменная. так что всё по делу вы проиграли.
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