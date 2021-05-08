Президент «Арсенала» Аджоев – о судействе игры с «Рубином»: «У арбитра присутствовал настрой на определенную задачу, он ее выполнил»

Гурам Аджоев, президент «Арсенала», недоволен судейством матча 29-го тура РПЛ против «Рубина» (2:4). В поле встречу обслуживал петербуржец Кирилл Левников.
«Настрой на определeнную задачу у рефери сегодня присутствовал с первых минут. Он еe в итоге и выполнил. Это нужно сказать прямо. Началось всe с пенальти в наши ворота, сперва назначенного, а потом отменeнного. Как в той ситуации можно было увидеть нарушение, когда сразу было чeтко видно, что игрок «Рубина» зацепился за газон и просто эффектно упал, выпрашивая пенальти? Вообще это неспортивное поведение, симуляция, которая наказывается жeлтой карточкой. Здесь предупреждение вынесено не было.
Зато в начале второго тайма Левников пенальти назначил и моментально показал жeлтую карточку нашему игроку, которая стала для него второй и превратилась в удаление. Где последовательность? Повторю, последовательность на протяжении всей игры прослеживались только в том, что судья планомерно решал свою задачу. Молодец, хорошо отработал», – сказал Аджоев.
- «Арсенал» к перерыву вел 2:0, но затем упустил преимущество.
- Исходя из турнирной ситуации, еще до матча было известно, что «Арсеналу» в любом случае предстоит участвовать в переходных матчах.
- «Рубин» на 1 очко отстает от зоны Лиги чемпионов.