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АПЛ. «Лестер» в матче с шестью голами уступил «Ньюкаслу»

7 мая 2021, 23:54

«Лестер», идущий в зоне Лиги чемпионов, проиграл команде из второй половины таблицы – «Ньюкаслу». Дубль оформил Каллум Уилсон.

Джо Уиллок – первый игрок «Ньюкасла» с 2012 года, забивший в четырех матчах АПЛ подряд.

Арендованный у «Арсенала» Уиллок после зимнего трансфера из Лондона забил пять голов в АПЛ. Ни один футболист «Арсенала» за этот период не забил больше.

Пол Дамметт забил на выезде впервые с сентября 2014 года.

Чемпионат Англии. АПЛ. 35-й тур

Лестер – Ньюкасл – 2:4 (0:2)

Голы: 0:1 – Уиллок, 22; 0:2 – Дамметт, 34; 0:3 – Уилсон, 65; 0:4 – Уилсон, 74; 1:4 – Олбрайтон, 80; 2:4 – Ихеначо, 87.

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Турнирная таблица АПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Лестер Ньюкасл
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