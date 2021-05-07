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    АПЛ. «Лестер» в матче с шестью голами уступил «Ньюкаслу»

    «Лестер», идущий в зоне Лиги чемпионов, проиграл команде из второй половины таблицы – «Ньюкаслу». Дубль оформил Каллум Уилсон.

    Джо Уиллок – первый игрок «Ньюкасла» с 2012 года, забивший в четырех матчах АПЛ подряд.

    Арендованный у «Арсенала» Уиллок после зимнего трансфера из Лондона забил пять голов в АПЛ. Ни один футболист «Арсенала» за этот период не забил больше.

    Пол Дамметт забил на выезде впервые с сентября 2014 года.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 35-й тур

    Лестер – Ньюкасл – 2:4 (0:2)

    Голы: 0:1 – Уиллок, 22; 0:2 – Дамметт, 34; 0:3 – Уилсон, 65; 0:4 – Уилсон, 74; 1:4 – Олбрайтон, 80; 2:4 – Ихеначо, 87.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.05.2021 23:54
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