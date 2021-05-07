«Урал» – фанатам перед игрой с «Ростовом»: «Парни готовятся подарить вам хорошее настроение!»

Пресс-служба «Урала» готовит болельщиков к победе над «Ростовом» в 29-м туре РПЛ. Сейчас команда тренируется перед встречей.

«Парни готовятся подарить вам хорошее настроение перед завершением сезона!» – обратился клуб к фанатам.

Встреча в Екатеринбурге состоится 10 мая.

«Урал» уже гарантировал себе место в РПЛ на следующий сезон.

«Ростов» идет в таблице 9-м.