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    «Урал» – фанатам перед игрой с «Ростовом»: «Парни готовятся подарить вам хорошее настроение!»

    Пресс-служба «Урала» готовит болельщиков к победе над «Ростовом» в 29-м туре РПЛ. Сейчас команда тренируется перед встречей.

    «Парни готовятся подарить вам хорошее настроение перед завершением сезона!» – обратился клуб к фанатам.

    • Встреча в Екатеринбурге состоится 10 мая.
    • «Урал» уже гарантировал себе место в РПЛ на следующий сезон.
    • «Ростов» идет в таблице 9-м.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Урала»

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    Сегодня, 20:15
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4156

      Ганнибал Лектор 25 минут назад

      Парни уже его подарили - команда по сути без главного тренера сохранила прописку в РПЛ.

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