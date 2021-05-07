«Урал» – фанатам перед игрой с «Ростовом»: «Парни готовятся подарить вам хорошее настроение!»

Парни уже его подарили - команда по сути без главного тренера сохранила прописку в РПЛ.
Пресс-служба «Урала» готовит болельщиков к победе над «Ростовом» в 29-м туре РПЛ. Сейчас команда тренируется перед встречей.
«Парни готовятся подарить вам хорошее настроение перед завершением сезона!» – обратился клуб к фанатам.
- Встреча в Екатеринбурге состоится 10 мая.
- «Урал» уже гарантировал себе место в РПЛ на следующий сезон.
- «Ростов» идет в таблице 9-м.
Парни готовятся подарить вам хорошее настроение перед завершением сезона!Билеты на #УралРостов (10.05): https://t.co/h0kbfvaBA1 pic.twitter.com/FiLF3uDuzM— ФК Урал (@FCURAL) May 7, 2021