Агент Дивеева – об интересе «Болоньи»: «У Игоря пока есть планы остаться в ЦСКА»

Олег Еремин, агент центрального защитника ЦСКА Игоря Дивеева, прокомментировал появившуюся информацию о возможном переходе своего клиента в «Болонью».
«Пока никто из «Болоньи» ко мне не обращался по Игорю. Моя реакция на такой интерес? Это естественный процесс. У Игоря пока есть планы остаться в ЦСКА», – сказал агент.
- В текущем сезоне Дивеев забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 30 матчах.
- Его контракт с ЦСКА рассчитан до июня 2024 года.
- Рыночная стоимость игрока – 6 миллионов евро.
Источник: Sport24