Агент Дивеева – об интересе «Болоньи»: «У Игоря пока есть планы остаться в ЦСКА»

Олег Еремин, агент центрального защитника ЦСКА Игоря Дивеева, прокомментировал появившуюся информацию о возможном переходе своего клиента в «Болонью».

«Пока никто из «Болоньи» ко мне не обращался по Игорю. Моя реакция на такой интерес? Это естественный процесс. У Игоря пока есть планы остаться в ЦСКА», – сказал агент.