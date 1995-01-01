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    Эмери: «Вильярреал» трудился изо всех сил, очень хорошо оборонялся и заслуженно прошел в финал»

    Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери прокомментировал выход в финал Лиги Европы после ничьи с «Арсеналом» (0:0).

    «Мы очень гордимся собой, ведь «Арсенал» – отличная команда, а мы сегодня проделали великолепную работу, как и в первом матче, и заслуженно прошли в финал.

    Мы со всей серьезностью отнеслись к этому матчу, мои игроки все время помогали друг другу. Мы сегодня трудились изо всех сил, очень хорошо оборонялись.

    Были моменты, когда мы, владея мячом, контролировали ход этого матча. Правда, лучший момент для взятия ворот был у «Арсенала». Это надо признать.

    Знаю, что нам придется нелегко против «Юнайтед», но сегодня мы сполна насладились моментом. Мы заслужили встречу с ними и покажем болельщикам нашу лучшую игру», – сказал Эмери.

    • Унаи Эмери – первый тренер с пятью финалами в одном еврокубковом турнире.
    • «Вильярреал» встретится с «МЮ» 26 мая.
    • Испанский клуб впервые в истории сыграет в финале еврокубка.

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    Источник: сайт УЕФА

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