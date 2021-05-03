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    Тедеско, празднуя победный гол в ворота «Арсенала», запрыгнул на стюарда

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско эмоционально отреагировал на второй гол своей команды в ворота тульского «Арсенала» в матче 28-го тура РПЛ.

    Празднуя забитый мяч Джордана Ларссона, немецкий специалист устроил забег по бровке, в конце которого запрыгнул на стюарда.

    • «Спартак» победил «Арсенал» со счетом 2:1.
    • Набрав три очка, команда поднялась на второе место в турнирной таблице РПЛ.
    • Через неделю москвичи примут «Химки».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер «Спартака»

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    03.05.2021 23:13
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1229

      22 raza chemp 28 минут назад

      Ща навалят коментаторы из питира безэмоциональные, которые кончают только на видо дзюбы и азмуна

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -92

      Дэс 1 час назад

      Ну прикольно! ) Радуется ) Гладиаторы победили! Немытые бомжи, как обычно обосрались в чемпе., за них такой радости нет )) Один позор.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +12156

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Посмотрел видео - провокационный заголовок специально для дебильных комментариев Гаврюши и его клонов (((

      1
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      Рейтинг: +20744

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Надеюсь, заявление о домогательстве в полиции Тулы уже зарегистрировано.

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