Тедеско, празднуя победный гол в ворота «Арсенала», запрыгнул на стюарда

Ща навалят коментаторы из питира безэмоциональные, которые кончают только на видо дзюбы и азмуна
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско эмоционально отреагировал на второй гол своей команды в ворота тульского «Арсенала» в матче 28-го тура РПЛ.
Празднуя забитый мяч Джордана Ларссона, немецкий специалист устроил забег по бровке, в конце которого запрыгнул на стюарда.
- «Спартак» победил «Арсенал» со счетом 2:1.
- Набрав три очка, команда поднялась на второе место в турнирной таблице РПЛ.
- Через неделю москвичи примут «Химки».
Эмоции Доменико Тедеско после победного гола ДжордиДаже стюарду досталось pic.twitter.com/0lXMNXVorb— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) May 3, 2021