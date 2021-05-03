Тедеско, празднуя победный гол в ворота «Арсенала», запрыгнул на стюарда

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско эмоционально отреагировал на второй гол своей команды в ворота тульского «Арсенала» в матче 28-го тура РПЛ.
Празднуя забитый мяч Джордана Ларссона, немецкий специалист устроил забег по бровке, в конце которого запрыгнул на стюарда.
- «Спартак» победил «Арсенал» со счетом 2:1.
- Набрав три очка, команда поднялась на второе место в турнирной таблице РПЛ.
- Через неделю москвичи примут «Химки».
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Источник: Официальный твиттер «Спартака»