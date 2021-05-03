Тедеско – о победе над «Арсеналом»: «Я недоволен, потому что «Спартак» плохо играл»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подвел итоги матча 28-го тура РПЛ против тульского «Арсенала».

«Я недоволен, потому что играли сегодня плохо. Это правда. Тем не менее, мы одержали победу. Это важно в конце сезона.

У нас были такие матчи, когда мы играли хорошо, но не выигрывали. Сегодня мы играли не настолько хорошо, но выиграли. Поэтому такая ситуация», – сказал Тедеско.