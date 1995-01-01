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    Тедеско – о победе над «Арсеналом»: «Я недоволен, потому что «Спартак» плохо играл»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подвел итоги матча 28-го тура РПЛ против тульского «Арсенала».

    «Я недоволен, потому что играли сегодня плохо. Это правда. Тем не менее, мы одержали победу. Это важно в конце сезона.

    У нас были такие матчи, когда мы играли хорошо, но не выигрывали. Сегодня мы играли не настолько хорошо, но выиграли. Поэтому такая ситуация», – сказал Тедеско.

    • «Спартак» победил «Арсенал» на выезде со счетом 2:1.
    • Набрав три очка, москвичи обогнали «Локомотив» и поднялись на второе место в турнирной таблице РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 20:54
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7854

      NewLife 1 час назад

      Сейчас главнее очки, но верно, что игра оставляет желать лучшего, нет быстроты и слаженности - их заменил сумбур и отскоки. Центр поля потерян, Умяров был плох в опорной зоне, защитникам приходилось долго искать адресат для передачи или играть поперек. Вот что значит плохая игра Промеса и отсутствие Айртона.

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