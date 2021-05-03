Тедеско – о победе над «Арсеналом»: «Я недоволен, потому что «Спартак» плохо играл»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подвел итоги матча 28-го тура РПЛ против тульского «Арсенала».
«Я недоволен, потому что играли сегодня плохо. Это правда. Тем не менее, мы одержали победу. Это важно в конце сезона.
У нас были такие матчи, когда мы играли хорошо, но не выигрывали. Сегодня мы играли не настолько хорошо, но выиграли. Поэтому такая ситуация», – сказал Тедеско.
- «Спартак» победил «Арсенал» на выезде со счетом 2:1.
- Набрав три очка, москвичи обогнали «Локомотив» и поднялись на второе место в турнирной таблице РПЛ.
Источник: «Матч ТВ»