«Динамо» потеряло шансы на место в ЛЧ, за него борются пять команд

Какая ЛЧ??? Чего там делать?
Российским клубам можно добровольно отказаться от ЛЧ...
Какие цели в ЛЧ у наших клубов??? выйти из группы, и опозориться в плей-офф??? Вот и весь предел мечтаний.
У нас. в РПЛ, совсем другой футбол, он близко не похож ни на какой другой. он медленный, больше нигде пешком не ходят, и борьбы за места в таблице у нас нет, если не зона евро кубков, и не зона вылета, то не важно какое место занимать 6 или 12.
Сразу пять команд претендуют на итоговое второе место в РПЛ, дающее право сыграть в квалификации Лиги чемпионов.
Это «Спартак» (53 очка), «Локомотив» (52), «Рубин» (49), «Сочи» (49) и ЦСКА (47).
Шансы на попадание в ЛЧ потеряло московское «Динамо» (46).
- Прямую путевку в главный еврокубок получит «Зенит».
- В РПЛ осталось сыграть два тура.
«Арсенал» не поднимется выше 13-го места в РПЛ, «Урал» точно не вылетит