Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    2 Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    3 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    Тест: какой футболист спрятался за комиком?

    «Динамо» потеряло шансы на место в ЛЧ, за него борются пять команд

    Сразу пять команд претендуют на итоговое второе место в РПЛ, дающее право сыграть в квалификации Лиги чемпионов.

    Это «Спартак» (53 очка), «Локомотив» (52), «Рубин» (49), «Сочи» (49) и ЦСКА (47).

    Шансы на попадание в ЛЧ потеряло московское «Динамо» (46).

    • Прямую путевку в главный еврокубок получит «Зенит».
    • В РПЛ осталось сыграть два тура.

    «Арсенал» не поднимется выше 13-го места в РПЛ, «Урал» точно не вылетит

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:00
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2668

      PAREVG. 1 час назад

      Какая ЛЧ??? Чего там делать?
      Российским клубам можно добровольно отказаться от ЛЧ...
      Какие цели в ЛЧ у наших клубов??? выйти из группы, и опозориться в плей-офф??? Вот и весь предел мечтаний.

      У нас. в РПЛ, совсем другой футбол, он близко не похож ни на какой другой. он медленный, больше нигде пешком не ходят, и борьбы за места в таблице у нас нет, если не зона евро кубков, и не зона вылета, то не важно какое место занимать 6 или 12.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1657

      фанат джигурды 2 часа назад

      Вот пусть Спартак, Рубин, ЦСКА и Крылья Советов и играют в еврокубках.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20182

      bset > фанат джигурды 1 час назад

      Как болельщик ЦСКА могу смело заявить, что ЦСКА в следующем сезоне без еврокубков. Как ни крути)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +377

      CSKA №1 > bset 1 час назад

      Это может и к лучшему будет!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1657

      фанат джигурды > bset 54 минуты назад

      Ваши только в последние 2-3 года сдали.
      До этого соперники в группе каждый год были ломовые!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20182

      bset > CSKA №1 48 секунд назад

      Хочется верить, что к лучшему. Ну а нам-то что делать этой осенью?) Смотреть, как другие российские клубы играют?) Хоть я и поддерживаю всех в Европе, но без ЦСКА никакого удовольствия все это смотреть не будет.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    85190
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru