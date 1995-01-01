«Динамо» потеряло шансы на место в ЛЧ, за него борются пять команд

Сразу пять команд претендуют на итоговое второе место в РПЛ, дающее право сыграть в квалификации Лиги чемпионов.

Это «Спартак» (53 очка), «Локомотив» (52), «Рубин» (49), «Сочи» (49) и ЦСКА (47).

Шансы на попадание в ЛЧ потеряло московское «Динамо» (46).

Прямую путевку в главный еврокубок получит «Зенит».

В РПЛ осталось сыграть два тура.

«Арсенал» не поднимется выше 13-го места в РПЛ, «Урал» точно не вылетит