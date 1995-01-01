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    РПЛ. «Спартак» обыграл «Арсенал» и поднялся на второе место, обогнав «Локомотив»

    «Спартак» победил «Арсенал» (2:1) в матче 28-го тура РПЛ.

    Нападающий москвичей Александр Соболев забил восьмой гол в восьми матчах РПЛ в 2021-м году.

    На 45-й минуте в свои ворота забил Илья Кутепов. Это третий автогол «Спартака» в этом чемпионате России – больше всех в лиге.

    Московский клуб поднялся на второе место в РПЛ, обогнав «Локомотив».

    Чемпионат России. РПЛ. 28-й тур

    Арсенал (Тула) – Спартак (Москва) – 1:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Соболев, 21; 1:1 – Кутепов (автогол), 45; 1:2 – Ларссон, 77.

    «Арсенал»: Шамов, Довбня, Беляев, Сокол, Рассказов (Громыко, 81), Костадинов (К. Кангва, 72), Чаушич, Э. Кангва, Ковалев (Горбатенко, 72), Джорджевич, Луценко (Ткачев, 57).

    «Спартак»: Селихов, Зобнин, Гапонов (Литвинов, 71), Жиго, Кутепов (Джикия, 58), Мозес, Умяров (Хендрикс, 71), Крал, Промес (Понсе, 83), Соболев (Ещенко, 84), Ларссон.

    Предупреждения: Джорджевич, 38; Чаушич, 40; Ковалев, 59; Ткачев, 90 – Соболев, 29.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:21
    Комментарии95
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      Рейтинг: +6672

      Старикан 7 минут назад

      Одна надежда - если Спартак зацепится за еврокубки, то может хоть игроков нормальных наберут...

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      Рейтинг: +16

      sasha 66 27 минут назад

      Парфенов, это тренер уровня ФНЛ, дохлая и безвольная команда, в атаке игроки не понимают, что им делать...жаль Арсенал,а какая была команда

      0
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      Рейтинг: +42

      Sancho010365 28 минут назад

      Смотрел матч без интереса и думал, что Спартак будет делать в Европе. Команды нет, либо играли две неинтересные команды и просто убивали время. С приходом нового тренера нужно что-то предпринять, а возможно и рисковать с составом. Но честно терзают смутные сомнения. Спартак мучится, меняют тренеров - толку нет, игры нет.

      0
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      Рейтинг: +3347

      ФК Пупсик 31 минуту назад

      Пусть они за 2 место бьются - что нам до этого? Зенит Чемпион и этим все сказано!!!

      0
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      Рейтинг: +47047

      portero 42 минуты назад

      Вымучали победу, с тремя очками и вторым местом.

      1
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      Рейтинг: +958

      Alex Flash 51 минуту назад

      Хватило настроя на 5 матчей и Квинси притих

      1
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      Рейтинг: +2159

      Andrering87 1 час назад

      Матч не понравился, просто унылое говно.. Спартак мучался на поле как и Арсенал...
      С такой игрой в еврокубках делать нечего..

      6
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      Рейтинг: +1843

      evgevg13 1 час назад

      ах-ах...

      0
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      Рейтинг: +5099

      Cleaner 1 час назад

      С такой игрой и в ЛЧ? Очередной позор будет в истории команды и только. Лучше бы слили игру Арсеналу...

      1
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      Рейтинг: +429

      хав_бек 1 час назад

      Просто не представляю, если бы Чаушич в своем "акробатическом прыжке" попал в голову Хендриксу... мозги бы по полю собирали.
      И пусть не попал, но выглядело со стороны просто страшно.
      Где был судья? А да... рядом... Даже желтую не дал, ждал когда полетят мозги по полю.

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