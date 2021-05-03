РПЛ. «Спартак» обыграл «Арсенал» и поднялся на второе место, обогнав «Локомотив»

«Спартак» победил «Арсенал» (2:1) в матче 28-го тура РПЛ.

Нападающий москвичей Александр Соболев забил восьмой гол в восьми матчах РПЛ в 2021-м году.

На 45-й минуте в свои ворота забил Илья Кутепов. Это третий автогол «Спартака» в этом чемпионате России – больше всех в лиге.

Московский клуб поднялся на второе место в РПЛ, обогнав «Локомотив».

Чемпионат России. РПЛ. 28-й тур

Арсенал (Тула) – Спартак (Москва) – 1:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Соболев, 21; 1:1 – Кутепов (автогол), 45; 1:2 – Ларссон, 77.

«Арсенал»: Шамов, Довбня, Беляев, Сокол, Рассказов (Громыко, 81), Костадинов (К. Кангва, 72), Чаушич, Э. Кангва, Ковалев (Горбатенко, 72), Джорджевич, Луценко (Ткачев, 57).

«Спартак»: Селихов, Зобнин, Гапонов (Литвинов, 71), Жиго, Кутепов (Джикия, 58), Мозес, Умяров (Хендрикс, 71), Крал, Промес (Понсе, 83), Соболев (Ещенко, 84), Ларссон.

Предупреждения: Джорджевич, 38; Чаушич, 40; Ковалев, 59; Ткачев, 90 – Соболев, 29.

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