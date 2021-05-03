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РПЛ. «Спартак» обыграл «Арсенал» и поднялся на второе место, обогнав «Локомотив»

3 мая 2021, 18:21
91

«Спартак» победил «Арсенал» (2:1) в матче 28-го тура РПЛ.

Нападающий москвичей Александр Соболев забил восьмой гол в восьми матчах РПЛ в 2021-м году.

На 45-й минуте в свои ворота забил Илья Кутепов. Это третий автогол «Спартака» в этом чемпионате России – больше всех в лиге.

Московский клуб поднялся на второе место в РПЛ, обогнав «Локомотив».

Чемпионат России. РПЛ. 28-й тур

Арсенал (Тула) – Спартак (Москва) – 1:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Соболев, 21; 1:1 – Кутепов (автогол), 45; 1:2 – Ларссон, 77.

«Арсенал»: Шамов, Довбня, Беляев, Сокол, Рассказов (Громыко, 81), Костадинов (К. Кангва, 72), Чаушич, Э. Кангва, Ковалев (Горбатенко, 72), Джорджевич, Луценко (Ткачев, 57).

«Спартак»: Селихов, Зобнин, Гапонов (Литвинов, 71), Жиго, Кутепов (Джикия, 58), Мозес, Умяров (Хендрикс, 71), Крал, Промес (Понсе, 83), Соболев (Ещенко, 84), Ларссон.

Предупреждения: Джорджевич, 38; Чаушич, 40; Ковалев, 59; Ткачев, 90 – Соболев, 29.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Арсенал
Комментарии (91)
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slavа0508
1620055482
С Победой парни!!!Кутепов конечно красавец красивый гол закатил,,,,Селихов уверенно отстоял,,,
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Symbol
1620055671
А если выйдем в ЛЧ, чего там с такой игрой делать то будем? Творить новые мемы?
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rash1959
1620055788
Неужели отсутствие Аэртона настолько сильно меняет всю картину игры Спартака? Две игры его нет и две непонятные игры. Но хоть выиграли, и ладненько. Но так играть в решающих матчах нельзя. Зная, что борьба за ЛЧ только в твоих ногах, и так плохо играть - это бардак. Нужна твёрдая рука , чтобы собрать всех в единый кулак. Думаю (уже уверен) что новому тренеру быть. Мозеса однозначно надо оставлять. В общем, с победой. Три очка в таблице сейчас важнее всего, разбор полётов летом. Особое спасибо Ларссону.
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NewLife
1620055997
Еще один важный шаг, но рикошетная игра не внушает оптимизма. Витек - выручалка.
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NewLife
1620056328
Боковой судил подленько, да и иванов ошибался в отношении Зобнина, а не подававшие вовремя мяч мальчики, это вообще позор.
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zigbert
1620056411
С победой красно-белые! Игра не совсем получилась но за самоотдачу спасибо. Мозес можно сказать сделал победу. Для начала и Селихов неплох. Обвинять в плохой игре отдельных игроков не стоит, победила команда а это главное.
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САДЫЧОК
1620056463
Важная победа Спартака ! Мозес , очень не плохо сыграл !
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JTherry
1620056520
с победой, Спартачи!!! игрой сильно недоволен, столько брака в действиях футболистов Спартака, что невольно вспомнился недавний матч с Уфой... стыдно, господа, так бездумно играть... Зобнин в защите на левом фланге играет отвратительно, финты ради финтов и часто во вред игре... спасибо, Мозес не подвел)) победа, конечно, важная, но нервы попортили...
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neveldomha
1620058336
Лига чемпионов для команды с трудом выигрышей у полудохлого Арсенала. Позорище.
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хав_бек
1620058608
Просто не представляю, если бы Чаушич в своем "акробатическом прыжке" попал в голову Хендриксу... мозги бы по полю собирали. И пусть не попал, но выглядело со стороны просто страшно. Где был судья? А да... рядом... Даже желтую не дал, ждал когда полетят мозги по полю.
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