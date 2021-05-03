Селихов сыграет за «Спартак» впервые с апреля 2019 года

Вратарь «Спартака» Александр Селихов выйдет в стартовом составе своей команды на матч 28-го тура РПЛ с «Арсеналом».
Селихов сыграет за «Спартак» впервые за два года. 6 апреля 2019 года он получил травму в матче с ЦСКА (0:2), после чего играл только за «Спартак-2» в ФНЛ.
- Основной вратарь москвичей Александр Максименко пропускает игру из-за перебора желтых карточек.
- Контракт Селихова со «Спартаком» рассчитан до конца 2022 года.
- Его рыночная стоимость – 1,5 миллиона евро.
Источник: Бомбардир.ру