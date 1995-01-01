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    Селихов сыграет за «Спартак» впервые с апреля 2019 года

    Вратарь «Спартака» Александр Селихов выйдет в стартовом составе своей команды на матч 28-го тура РПЛ с «Арсеналом».

    Селихов сыграет за «Спартак» впервые за два года. 6 апреля 2019 года он получил травму в матче с ЦСКА (0:2), после чего играл только за «Спартак-2» в ФНЛ.

    • Основной вратарь москвичей Александр Максименко пропускает игру из-за перебора желтых карточек.
    • Контракт Селихова со «Спартаком» рассчитан до конца 2022 года.
    • Его рыночная стоимость – 1,5 миллиона евро.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1053

      Atom2020 56 минут назад

      А он хоть помнит, как мяч-то выглядит?

      0
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      Рейтинг: +3474

      Fusballer > Atom2020 51 минуту назад

      Две руки, две ноги, голова. Вроде так.

      0
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      Рейтинг: +7837

      NewLife 1 час назад

      Шанс заявить о себе !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10792

      paracetamol 1 час назад

      Селихов - классный ловила, зенитовская школа, но вот в какой он форме?

      0
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      Рейтинг: +3474

      Fusballer > paracetamol 50 минут назад

      А до этого спартаковская.

      0
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      Рейтинг: +1623

      kvm 1 час назад

      вот это и напрягает...

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