Селихов сыграет за «Спартак» впервые с апреля 2019 года

Вратарь «Спартака» Александр Селихов выйдет в стартовом составе своей команды на матч 28-го тура РПЛ с «Арсеналом».

Селихов сыграет за «Спартак» впервые за два года. 6 апреля 2019 года он получил травму в матче с ЦСКА (0:2), после чего играл только за «Спартак-2» в ФНЛ.