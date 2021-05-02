Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    2 Тест: угадай внезапного чемпиона
    Тест: угадай внезапного чемпиона
    3 Тест: угадай футболиста за тыквой
    Тест: угадай футболиста за тыквой

    Влашич восстановится после травмы за неделю

    Тончи Мартич, агент полузащитника ЦСКА Николы Влашича, назвал сроки восстановления игрока.

    «Никола не пропустит Евро. Все хорошо. Он нормально себя чувствует. На восстановление после травмы уйдет одна неделя», – сказал агент.

    • Влашич травмировался в субботу в матче с «Уфой» (1:1).
    • У него диагностировали частичное повреждение капсульно-связочного аппарата коленного сустава с воспалением жировой ткани.
    • В текущем сезоне хорватский хавбек провел за ЦСКА 33 матча, забил 12 голов и сделал 6 ассистов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:55
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    85190
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru