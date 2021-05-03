Влашич восстановится после травмы за неделю

Тончи Мартич, агент полузащитника ЦСКА Николы Влашича, назвал сроки восстановления игрока.

«Никола не пропустит Евро. Все хорошо. Он нормально себя чувствует. На восстановление после травмы уйдет одна неделя», – сказал агент.