Влашич восстановится после травмы за неделю

Тончи Мартич, агент полузащитника ЦСКА Николы Влашича, назвал сроки восстановления игрока.
«Никола не пропустит Евро. Все хорошо. Он нормально себя чувствует. На восстановление после травмы уйдет одна неделя», – сказал агент.
- Влашич травмировался в субботу в матче с «Уфой» (1:1).
- У него диагностировали частичное повреждение капсульно-связочного аппарата коленного сустава с воспалением жировой ткани.
- В текущем сезоне хорватский хавбек провел за ЦСКА 33 матча, забил 12 голов и сделал 6 ассистов.
Источник: Sport24