Лига 1. «Монако» в большинстве проиграл «Лиону»

«Монако» в домашнем матче 35-го тура чемпионата Франции уступил «Лиону» – 2:3. Хозяева пропустили два гола, играя в большинстве.

Победный гол в концовке встречи забил 17-й летний Райан Шерки. Он отличился спустя минуту после выхода на замену.

Россиянин Александр Головин пропускал встречу из-за коронавируса.

Чемпионат Франции. Лига 1. 35-й тур

Монако – Лион – 2:3 (1:0)

Голы: 1:0 – Фолланд, 25; 1:1 – Депай, 57; 1:2 – Марсело, 77; 2:2 – Бен-Йеддер, 86; 2:3 – Шерки, 89.

Удаления: нет – Какере, 70.

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