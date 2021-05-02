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    Лига 1. «Монако» в большинстве проиграл «Лиону»

    «Монако» в домашнем матче 35-го тура чемпионата Франции уступил «Лиону» – 2:3. Хозяева пропустили два гола, играя в большинстве.

    Победный гол в концовке встречи забил 17-й летний Райан Шерки. Он отличился спустя минуту после выхода на замену.

    Россиянин Александр Головин пропускал встречу из-за коронавируса.

    Чемпионат Франции. Лига 1. 35-й тур

    Монако – Лион – 2:3 (1:0)

    Голы: 1:0 – Фолланд, 25; 1:1 – Депай, 57; 1:2 – Марсело, 77; 2:2 – Бен-Йеддер, 86; 2:3 – Шерки, 89.

    Удаления: нет – Какере, 70.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    02.05.2021 23:57
    Комментарии2
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      Рейтинг: +20175

      bset 25 минут назад

      2 гола пропустили, играя в большинстве. Жесть просто)

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      Рейтинг: +7489

      knikos > bset 20 минут назад

      Да писец полный ! Решили , что десятерым без проблем закатят. Вот и дорешались . Но всё равно могли и сравнять , но молодёжь , блин , кривоногая .

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