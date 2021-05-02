Лига 1. «Монако» в большинстве проиграл «Лиону»

2 гола пропустили, играя в большинстве. Жесть просто)
«Монако» в домашнем матче 35-го тура чемпионата Франции уступил «Лиону» – 2:3. Хозяева пропустили два гола, играя в большинстве.
Победный гол в концовке встречи забил 17-й летний Райан Шерки. Он отличился спустя минуту после выхода на замену.
Россиянин Александр Головин пропускал встречу из-за коронавируса.
Чемпионат Франции. Лига 1. 35-й тур
Голы: 1:0 – Фолланд, 25; 1:1 – Депай, 57; 1:2 – Марсело, 77; 2:2 – Бен-Йеддер, 86; 2:3 – Шерки, 89.
Удаления: нет – Какере, 70.