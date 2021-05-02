Николич: «Зенит» забил практически все, что было»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич дал комментарий после матча с «Зенитом», в котором его команда проиграла со счетом 1:6 и потеряла шансы на первое место в РПЛ.

«У нас была хорошая долгая серия из 11 игр подряд. Сегодня не повезло, очень много ошибались, теряли мяч в опасных зонах недалеко от наших ворот, а «Зенит» забил практически все, что было. Разница 6:1 – очень большая, но я бы не сказал, что так все происходило на поле, чтобы видеть эти цифры на табло.

Ничего, надо забыть об этом, у нас еще три финала до конца сезона. У меня полная поддержка команды, бывают и такие неудачные игры, надо собирать силы и готовиться к следующему матчу. Два тура у нас и финал кубка – важные игры впереди», – сказал Николич.

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