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Николич: «Зенит» забил практически все, что было»

2 мая 2021, 22:53
7

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич дал комментарий после матча с «Зенитом», в котором его команда проиграла со счетом 1:6 и потеряла шансы на первое место в РПЛ.

«У нас была хорошая долгая серия из 11 игр подряд. Сегодня не повезло, очень много ошибались, теряли мяч в опасных зонах недалеко от наших ворот, а «Зенит» забил практически все, что было. Разница 6:1 – очень большая, но я бы не сказал, что так все происходило на поле, чтобы видеть эти цифры на табло.

Ничего, надо забыть об этом, у нас еще три финала до конца сезона. У меня полная поддержка команды, бывают и такие неудачные игры, надо собирать силы и готовиться к следующему матчу. Два тура у нас и финал кубка – важные игры впереди», – сказал Николич.

«Локомотив» потерпел крупнейшее поражение в российской истории

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Николич Марко
Комментарии (7)
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Давид59
1619986111
"Зенит» забил практически все, что было". А как насчёт Сутормина в концовке?
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paracetamol
1619987647
Зенит довольствовался 6-ю, а мог бы и 10 закатить.
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DOCTOR PENALTY
1619988381
...всё, что было и не было.
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Вомбат
1619988702
Это называется кураж. Зенит его поймал, как и с Ротором во втором тайме. Локо тоже его ловил, и кстати, не так давно. Николич, конечно, все про это знает. Впрочем, по-любому, с куражом или без него, Зенит сильнее, чем Локо и любая другая команда РПЛ на данный момент и в целом за сезон. А как будет дальше, не знаю. Желаю Локо сохранить всех нынешних игроков, но более перспективным соперником Зенита мне все же представляется Спартак.
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Kollljan
1620011188
Это был субботник. Сдали Паровоз в металлолом. На переплавку.
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vladimir-7
1620021759
Локо пора искать вратаря и менять наблюдателя в воротах.
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