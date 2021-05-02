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    Николич: «Зенит» забил практически все, что было»

    Главный тренер «Локомотива» Марко Николич дал комментарий после матча с «Зенитом», в котором его команда проиграла со счетом 1:6 и потеряла шансы на первое место в РПЛ.

    «У нас была хорошая долгая серия из 11 игр подряд. Сегодня не повезло, очень много ошибались, теряли мяч в опасных зонах недалеко от наших ворот, а «Зенит» забил практически все, что было. Разница 6:1 – очень большая, но я бы не сказал, что так все происходило на поле, чтобы видеть эти цифры на табло.

    Ничего, надо забыть об этом, у нас еще три финала до конца сезона. У меня полная поддержка команды, бывают и такие неудачные игры, надо собирать силы и готовиться к следующему матчу. Два тура у нас и финал кубка – важные игры впереди», – сказал Николич.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    02.05.2021 22:53
    Комментарии7
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      Рейтинг: +8309

      Вомбат 37 минут назад

      Это называется кураж. Зенит его поймал, как и с Ротором во втором тайме. Локо тоже его ловил, и кстати, не так давно. Николич, конечно, все про это знает. Впрочем, по-любому, с куражом или без него, Зенит сильнее, чем Локо и любая другая команда РПЛ на данный момент и в целом за сезон. А как будет дальше, не знаю. Желаю Локо сохранить всех нынешних игроков, но более перспективным соперником Зенита мне все же представляется Спартак.

      1
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      Рейтинг: +20723

      DOCTOR PENALTY 42 минуты назад

      ...всё, что было и не было.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10768

      paracetamol 54 минуты назад

      Зенит довольствовался 6-ю, а мог бы и 10 закатить.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4607

      Давид59 1 час назад

      "Зенит» забил практически все, что было". А как насчёт Сутормина в концовке?

      2
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      ...
      Рейтинг: +269

      прабабушка краба > Давид59 57 минут назад

      поэтому и "практически". Сутормин просто лишил гола Мостового

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      Рейтинг: +10768

      paracetamol > прабабушка краба 54 минуты назад

      Мог и сам забить, но не нападающий, опыта не хватило.

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      Рейтинг: +269

      прабабушка краба > paracetamol 23 минуты назад

      в принципе мог, но покатить на Мостового на пустые, было явно лучшим решением

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