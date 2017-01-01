ФНЛ. «Крылья Советов» обыграли «Акрон» и вышли в РПЛ

«Крылья Советов» оформили возвращение в РПЛ. Это случилось в 40-м туре ФНЛ – после дерби Самарской области против «Акрона». Самарцам нужно было не уступить, чтобы гарантировать себе выход в РПЛ.

12 мая «Крылья Советов» сыграют в финале Кубка России против «Локомотива».

Первенство ФНЛ. 40-й тур

Акрон (Тольятти) – Крылья Советов (Самара) – 1:2 (0:0)

Голы: 1:0 – Делькин, 60; 1:1 – Сергеев, 68; 1:2 – Сергеев, 90+2.

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