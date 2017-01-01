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    ФНЛ. «Крылья Советов» обыграли «Акрон» и вышли в РПЛ

    «Крылья Советов» оформили возвращение в РПЛ. Это случилось в 40-м туре ФНЛ – после дерби Самарской области против «Акрона». Самарцам нужно было не уступить, чтобы гарантировать себе выход в РПЛ.

    12 мая «Крылья Советов» сыграют в финале Кубка России против «Локомотива».

    Первенство ФНЛ. 40-й тур

    Акрон (Тольятти) – Крылья Советов (Самара) – 1:2 (0:0)

    Голы: 1:0 – Делькин, 60; 1:1 – Сергеев, 68; 1:2 – Сергеев, 90+2.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 14:53
    Комментарии8
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      Рейтинг: +20705

      DOCTOR PENALTY 2 минуты назад

      Самара ликует! Для Крыльев это дело привычное: вылетать и снова залетать, на то они и крылья.)))

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      Рейтинг: +18624

      slavutiq70 2 минуты назад

      С возвращением Крылышки !!!

      0
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      Рейтинг: +1435

      Sviro 23 минуты назад

      Теперь можно и расслабиться перед Кубком.

      1
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      Рейтинг: +17273

      vladimir-7 27 минут назад

      Поздравляем Крылья Советов с возвращением в РПЛ и желаем им ещё
      и выиграть Кубок России по футболу.

      3
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      Рейтинг: +10740

      paracetamol 31 минуту назад

      КС поздравляю, а Сергеева - в квадрате! Главное для Самары его не упустить, а то прибегут сейчас свини, кони и прочие животные и будут расхваливать свои берлоги!

      2
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      Рейтинг: +17273

      vladimir-7 > paracetamol 26 минут назад

      ...или газовые камеры

      0
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      Рейтинг: -160

      Землякруглая > paracetamol 21 минуту назад

      Тут скорее питорская бомжарня его купит за 50 тысяч рублей, помаринует год на лавке и отправит в Сочи или Оренбург. На то она и питорасня.

      -1
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      Рейтинг: +12547

      KLIM777 33 минуты назад

      Сергеев русский Мбаппе))

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