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    Примера. «Атлетико» минимально обыграл «Эльче» и укрепил лидерство

    «Атлетико» добился гостевой победы над «Эльче». Единственный мяч забил Маркос Льоренте с передачи Янника Феррейра-Карраско.

    На 91-й минуте игрок «Эльче» Фидель не реализовал пенальти.

    Чемпионат Испании. Примера. 34-й тур

    Эльче – Атлетико – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Льоренте, 23.

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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