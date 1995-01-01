Примера. «Атлетико» минимально обыграл «Эльче» и укрепил лидерство

«Атлетико» добился гостевой победы над «Эльче». Единственный мяч забил Маркос Льоренте с передачи Янника Феррейра-Карраско.
На 91-й минуте игрок «Эльче» Фидель не реализовал пенальти.
Чемпионат Испании. Примера. 34-й тур
Гол: 0:1 – Льоренте, 23.
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«Атлетико» добился гостевой победы над «Эльче». Единственный мяч забил Маркос Льоренте с передачи Янника Феррейра-Карраско.
На 91-й минуте игрок «Эльче» Фидель не реализовал пенальти.
Чемпионат Испании. Примера. 34-й тур
Гол: 0:1 – Льоренте, 23.