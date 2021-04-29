Тиль летом вернется из «Фрайбурга» в «Спартак»

Спортивный директор «Фрайбурга» Йохен Зайер дал понять, что арендованный у «Спартака» полузащитник Гус Тиль покинет клуб по окончании сезона.
«Для Гуса это сложная ситуация. Он присоединился к нам с другими ожиданиями от сезона. Впрочем, это относится и к «Фрайбургу» в целом.
Тилю нужно играть в стартовом составе, но у нас ему трудно получать стабильную практику. Поэтому дальнейшее пребывание во «Фрайбурге», скорее всего, не имеет смысла, и он летом вернeтся в Россию», – сказал Зайер.
- В сентябре 2020 года немецкий клуб арендовал Тиля на год с опцией продления на аналогичный срок.
- У «Фрайбурга» есть опция выкупа голландца.
- Хавбек принял участие в шести матчах Бундеслиги.
- По информации Algemeen Dagblad, игроком интересуется «Фейеноорд».
Источник: Kicker