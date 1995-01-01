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    Тиль летом вернется из «Фрайбурга» в «Спартак»

    Спортивный директор «Фрайбурга» Йохен Зайер дал понять, что арендованный у «Спартака» полузащитник Гус Тиль покинет клуб по окончании сезона.

    «Для Гуса это сложная ситуация. Он присоединился к нам с другими ожиданиями от сезона. Впрочем, это относится и к «Фрайбургу» в целом.

    Тилю нужно играть в стартовом составе, но у нас ему трудно получать стабильную практику. Поэтому дальнейшее пребывание во «Фрайбурге», скорее всего, не имеет смысла, и он летом вернeтся в Россию», – сказал Зайер.

    • В сентябре 2020 года немецкий клуб арендовал Тиля на год с опцией продления на аналогичный срок.
    • У «Фрайбурга» есть опция выкупа голландца.
    • Хавбек принял участие в шести матчах Бундеслиги.
    • По информации Algemeen Dagblad, игроком интересуется «Фейеноорд».

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    Источник: Kicker

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +10

      euro5 2 минуты назад

      Пpогнозы фyтбольных матчей infostavki.ru

      0
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      Рейтинг: +492

      SuperNils 24 минуты назад

      Тиль Линдеман?

      0
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      Рейтинг: +3365

      Fusballer 1 час назад

      Эх, жаль за сборную Нидерладнов заигран! А то можно было бы и в сборную России пригласить.

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      Рейтинг: +12156

      Persona_non_Grata 1 час назад

      ВО КУПИЛИ !!! (((

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      Рейтинг: +411

      99-й 1 час назад

      А разговоров то было когда брали...

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      Рейтинг: +7844

      NewLife 1 час назад

      Сторожем к Федуну на дачу.

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