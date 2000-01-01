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    Гуйе – седьмой игрок с двумя удалениями за один сезон Лиги чемпионов

    Полузащитник «ПСЖ» Идрисса Гуйе получил прямую красную карточку на 77-й минуте первого полуфинального матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (1:2).

    Для сенегальца это второе удаление в текущем розыгрыше главного еврокубка. До него подобное удавалось только шести игрокам.

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    Источник: Gracenote Live

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      euro5 2 минуты назад

      Пpoгнoзы футбольных матчей infostavki.ru

      0
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      Рейтинг: +1772

      ItalianFootball 2 часа назад

      Давидс, Зидан, Ковтун. В топ-клуб Жесткая жесть попал)))

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