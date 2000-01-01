Гуйе – седьмой игрок с двумя удалениями за один сезон Лиги чемпионов

Полузащитник «ПСЖ» Идрисса Гуйе получил прямую красную карточку на 77-й минуте первого полуфинального матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (1:2).

Для сенегальца это второе удаление в текущем розыгрыше главного еврокубка. До него подобное удавалось только шести игрокам.