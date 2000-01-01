Гуйе – седьмой игрок с двумя удалениями за один сезон Лиги чемпионов

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Полузащитник «ПСЖ» Идрисса Гуйе получил прямую красную карточку на 77-й минуте первого полуфинального матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (1:2).
Для сенегальца это второе удаление в текущем розыгрыше главного еврокубка. До него подобное удавалось только шести игрокам.
- Юрий Ковтун – сезон-1999/00;
- Зинедин Зидан – сезон-2000/01;
- Эдгар Давидс – сезон-2001/02;
- Акис Зикос – сезон-2003/04;
- Сервет Четин – сезон-2004/05;
- Альваро Арбелоа – сезон-2012/13.