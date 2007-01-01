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    Карпин – после победы над «Арсеналом»: «Недовольны абсолютно всем»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итог матча 27-го тура РПЛ против «Арсенала» (1:0). Единственный мяч был забит с пенальти.

    «Игра как раз не порадовала. Когда проигрывали в трех предыдущих матчах, она была лучше, но не был удовлетворeн результатом. Сегодня всe наоборот. Чем именно недовольны? Абсолютно всем.

    Положительные моменты? То, что выиграли. Ещe Сергей Песьяков после ошибки в игре с «Локомотивом» спас команду. После той ошибки не было мысли оставить его в запасе. Он бы играл. Если менять игроков после каждой ошибки, игроков не хватит. Нападающие, например, постоянно ошибаются», – сказал Карпин.

    • Песьяков отразил пенальти.
    • «Ростов» занимает в РПЛ 9-е место.
    • «Арсенал» идет в зоне переходных матчей.

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    Источник: официальный сайт «Ростова»

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