Карпин – после победы над «Арсеналом»: «Недовольны абсолютно всем»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итог матча 27-го тура РПЛ против «Арсенала» (1:0). Единственный мяч был забит с пенальти.

«Игра как раз не порадовала. Когда проигрывали в трех предыдущих матчах, она была лучше, но не был удовлетворeн результатом. Сегодня всe наоборот. Чем именно недовольны? Абсолютно всем.

Положительные моменты? То, что выиграли. Ещe Сергей Песьяков после ошибки в игре с «Локомотивом» спас команду. После той ошибки не было мысли оставить его в запасе. Он бы играл. Если менять игроков после каждой ошибки, игроков не хватит. Нападающие, например, постоянно ошибаются», – сказал Карпин.