ЦСКА сыграет с «Уфой» без Дзагоева, Марадишвили, Ахметова

Сразу несколько футболистов ЦСКА получили в матче 27-го тура РПЛ против «Спартака» (0:1) карточки, которые помешают им сыграть в следующей встрече против «Уфы». Красную карточку получил Ильзат Ахметов.

Алан Дзагоев и Константин Марадишвили получили желтые карточки, которые стали для них дисквалифицирующими (четвертой и восьмой соответственно).