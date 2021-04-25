ЦСКА сыграет с «Уфой» без Дзагоева, Марадишвили, Ахметова

Сразу несколько футболистов ЦСКА получили в матче 27-го тура РПЛ против «Спартака» (0:1) карточки, которые помешают им сыграть в следующей встрече против «Уфы». Красную карточку получил Ильзат Ахметов.
Алан Дзагоев и Константин Марадишвили получили желтые карточки, которые стали для них дисквалифицирующими (четвертой и восьмой соответственно).
- Также ЦСКА не сможет рассчитывать на ряд травмированных игроков.
- Матч с «Уфой» состоится 1 мая, в субботу.
- ЦСКА идет вне зоны еврокубков.
Источник: Бомбардир.ру