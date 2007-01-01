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    ЦСКА сыграет с «Уфой» без Дзагоева, Марадишвили, Ахметова

    Сразу несколько футболистов ЦСКА получили в матче 27-го тура РПЛ против «Спартака» (0:1) карточки, которые помешают им сыграть в следующей встрече против «Уфы». Красную карточку получил Ильзат Ахметов.

    Алан Дзагоев и Константин Марадишвили получили желтые карточки, которые стали для них дисквалифицирующими (четвертой и восьмой соответственно).

    • Также ЦСКА не сможет рассчитывать на ряд травмированных игроков.
    • Матч с «Уфой» состоится 1 мая, в субботу.
    • ЦСКА идет вне зоны еврокубков.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:55
    Комментарии3
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      Рейтинг: +10711

      paracetamol 10 минут назад

      Надерет Уфа коней, сегодня хорошо смотрелась, но Сочи был лучше!

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      Рейтинг: +20042

      bset 23 минуты назад

      Я вот не могу понять - так тяжело из молодежки привлечь игроков? Пусть потренируются с основой, посидят на скамейке. Может даже на поле не появятся, но хотя бы будут в наличии в случае форс-мажора. Ну это смешно будет, если на скамейке будет только Помазун.

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      Рейтинг: +2421

      CSKA57 1 час назад

      Скоро вообще играть некому будет! Сегодня было минус 10, с Уфой еще минус 3.

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