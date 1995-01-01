Малком забил впервые с августа, прервав 17-матчевую безголевую серию

Вингер «Зенита» Малком отличился в матче 27-го тура РПЛ против «Ротора».

Для бразильца это первый гол с 22 августа, когда он забил «Тамбову» (4:1).

Сухая серия легионера прервалась на отметке в 17 игр во всех турнирах.