Малком забил впервые с августа, прервав 17-матчевую безголевую серию

Как то нерентабельно содержать самого дорогого дяденьку только для того чтобы он забил Ротору. да в такой игре выпусти кого-нибудь из древних реликтов, вроде Семин и то Палыч , наверное стал бы автором всех голов , исключая конечно же , автогол. За Палычем такого что-то не помню. Так Палыч , хоть и паровозик , но свой . А здесь такие деньги отвалили за непонятно что. Наверное , на усики купились...
Вингер «Зенита» Малком отличился в матче 27-го тура РПЛ против «Ротора».
Для бразильца это первый гол с 22 августа, когда он забил «Тамбову» (4:1).
Сухая серия легионера прервалась на отметке в 17 игр во всех турнирах.
- «Зенит» купил Малкома летом 2019 года у «Барселоны».
- Его трансфер обошелся петербургскому клубу в 40 миллионов евро.