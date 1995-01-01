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    Малком забил впервые с августа, прервав 17-матчевую безголевую серию

    Вингер «Зенита» Малком отличился в матче 27-го тура РПЛ против «Ротора».

    Для бразильца это первый гол с 22 августа, когда он забил «Тамбову» (4:1).

    Сухая серия легионера прервалась на отметке в 17 игр во всех турнирах.

    • «Зенит» купил Малкома летом 2019 года у «Барселоны».
    • Его трансфер обошелся петербургскому клубу в 40 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3178

      raritet 2 часа назад

      Как то нерентабельно содержать самого дорогого дяденьку только для того чтобы он забил Ротору. да в такой игре выпусти кого-нибудь из древних реликтов, вроде Семин и то Палыч , наверное стал бы автором всех голов , исключая конечно же , автогол. За Палычем такого что-то не помню. Так Палыч , хоть и паровозик , но свой . А здесь такие деньги отвалили за непонятно что. Наверное , на усики купились...

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