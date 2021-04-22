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    ЦСКА попросит ЭСК разобрать работу бригады Карасева в матче с «Локомотивом»

    ЦСКА обратится в ЭСК РФС по двум эпизодам матча 1/2 финала Кубка России с «Локомотивом» (0:3).

    По информации Sport24, ЦСКА попросит разобрать эпизод с незасчитанным голом Саломона Рондона из-за игры рукой.

    Также армейцы попросят рассмотреть гол Франсуа Камано – в клубе считают, что футболист мог нарушить правила на Чидере Эджуке.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:54
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2659

      AZ 9 минут назад

      Начинаются слезы... Одного отстранили, теперь после каждой игры будут обращения и жалобы на судейства.... Карасев - нормальный мужик! Хватит плакать!

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