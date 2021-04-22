ЦСКА попросит ЭСК разобрать работу бригады Карасева в матче с «Локомотивом»

ЦСКА обратится в ЭСК РФС по двум эпизодам матча 1/2 финала Кубка России с «Локомотивом» (0:3).

По информации Sport24, ЦСКА попросит разобрать эпизод с незасчитанным голом Саломона Рондона из-за игры рукой.

Также армейцы попросят рассмотреть гол Франсуа Камано – в клубе считают, что футболист мог нарушить правила на Чидере Эджуке.