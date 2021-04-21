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    Менеджер и экс-игрок «Шальке» Асамоа не сдержал слез после вылета клуба из Бундеслиги

    Менеджер второй команды «Шальке» Джеральд Асамоа выступил перед прессой после вылета основной команды из Бундеслиги. Он не сдержал слез, видео доступно ниже.

    «Я так много должен этому клубу. Мы закончили тем, что клуба реально не будет в Бундеслиге в следующем году. Это будет тяжело. Я еще не принял это, несмотря на то что это было ожидаемо. Это очень тяжело», – сказал Асамоа.

    • «Шальке» вылетел из Бундеслиги впервые с 1988 года.
    • Клуб из Гельзенкирхена поменял 5 тренеров за сезон.
    • Асамоа-игрок больше всего матчей в карьере провел за «Шальке».

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    Источник: твиттер ESPN NL

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