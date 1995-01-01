Левников назначен на матч ФНЛ «Оренбург» – «Нижний Новгород», несмотря на отстранение в РПЛ

Газпром своих не бросает. Победа Оренбургу гарантирована.
Судья Кирилл Левников получил назначение на матч 38-го тура ФНЛ «Оренбург» – «Нижний Новгород».
Арбитр обслужит матч лидеров ФНЛ, несмотря на отстранение от судейства в РПЛ.
- «Оренбург» идет на 3-м месте в ФНЛ с 79 очками, «Нижний Новгород» – 2-й с 81 очком. Обе команды претендуют на прямой выход в РПЛ.
- Вчера стало известно, что РФС отстранил Левникова минимум на два матча РПЛ.
- Левников не внес в протокол появление в судейской начальника «Локомотива» Станислава Сухины.