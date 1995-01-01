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    Левников назначен на матч ФНЛ «Оренбург» – «Нижний Новгород», несмотря на отстранение в РПЛ

    Судья Кирилл Левников получил назначение на матч 38-го тура ФНЛ «Оренбург»«Нижний Новгород».

    Арбитр обслужит матч лидеров ФНЛ, несмотря на отстранение от судейства в РПЛ.

    • «Оренбург» идет на 3-м месте в ФНЛ с 79 очками, «Нижний Новгород» – 2-й с 81 очком. Обе команды претендуют на прямой выход в РПЛ.
    • Вчера стало известно, что РФС отстранил Левникова минимум на два матча РПЛ.
    • Левников не внес в протокол появление в судейской начальника «Локомотива» Станислава Сухины.

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    Источник: сайт ФНЛ

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    Сегодня, 12:37
    Комментарии2
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      Рейтинг: +8150

      NewLife 28 минут назад

      Газпром своих не бросает. Победа Оренбургу гарантирована.

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      Рейтинг: +2632

      AZ 1 час назад

      пусть перед матчем не забудет на колено встать

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