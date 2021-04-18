Жиго получил красную в матче с «Уфой». Он пропустит дерби с ЦСКА

Сегодня итак для Спартака невеселый день, и не время усугублять - но про Жиго я давно говорю, что ведет себя на поле он безобразно. Клубу нужны нормальные, качественные, спокойные защитники.
Защитник «Спартака» Самуэль Жиго получил две желтые карточки и был удален с поля в матче 26-го тура РПЛ с «Уфой» (0:3).
Француз не сможет сыграть в следующем матче с ЦСКА. Дерби пройдет на «Открытие Арене» 25 апреля.
- В этом сезоне Жиго провел 23 матча в РПЛ и забил три гола.
- «Спартак» занимает третье место в таблице.