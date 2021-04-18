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    Жиго получил красную в матче с «Уфой». Он пропустит дерби с ЦСКА

    Защитник «Спартака» Самуэль Жиго получил две желтые карточки и был удален с поля в матче 26-го тура РПЛ с «Уфой» (0:3).

    Француз не сможет сыграть в следующем матче с ЦСКА. Дерби пройдет на «Открытие Арене» 25 апреля.

    • В этом сезоне Жиго провел 23 матча в РПЛ и забил три гола.
    • «Спартак» занимает третье место в таблице.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    18.04.2021 21:04
    Комментарии14
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      Рейтинг: +6759

      житель СПб 44 минуты назад

      Сегодня итак для Спартака невеселый день, и не время усугублять - но про Жиго я давно говорю, что ведет себя на поле он безобразно. Клубу нужны нормальные, качественные, спокойные защитники.

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      Рейтинг: +1048

      Benifacto 52 минуты назад

      я чет непонял? это была жи борьба? или она все запрещена....как у Ростова Гиговича.....че за бред....была борьба....ну да выстрелил кто то с трибун в него....но не он жи ему клепанул.....бред.....и детский сад......это не футбол.......это балет.....Вилкову привет....интересно скоко у него зашло.....

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      Рейтинг: +1048

      Benifacto > Benifacto 49 минут назад

      "выстрелил с трибун" это я так называю как эти ничтожиства кочевряжеться от любого контакта.....

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      Рейтинг: +3584

      mutabor0992 1 час назад

      Идиот!Ну в этом матче было все ясно.Зачем подводить команду?Ослабил защиту на дерби и концовку чемпионата.

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      Рейтинг: +19937

      bset 2 часа назад

      Думаю, Спартак в кабинетах поноет и карточку отменят.

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      Рейтинг: +645

      xkixerx 2 часа назад

      Эх щас бы послушать пылающее очко борзыкина

      0
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      Рейтинг: +6594

      Старикан 2 часа назад

      Самое обидное, что в самых важных матчах пошли удаления... Кто-то же должен за дисциплину в команде отвечать

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      Рейтинг: +4021

      Ганнибал Лектор 2 часа назад

      Не удивлюсь, если кто-то считает, что в этом тоже виноват Зенит

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      Рейтинг: +2745

      Кузьмич на трибуне 2 часа назад

      А зачем было на рожон лезть? Наверняка понимал , что локтем дал по носу, ну извинись. Понятное дело , что все балерины и все из себя корчат смертельно раненых. Но зачем "добивать" "смертельно раненого", что бы получить от КДК до конца сезона дискву, что бы уже сегодня уехать домой? Это синдром Ари, он любит за два тура до конца сезона получить красную, и спокойно ехать домой.

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      Рейтинг: +8123

      NewLife 2 часа назад

      Клуб должен наказать Жиго за плохую игру и недостойное поведение.

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      Рейтинг: +8182

      Вомбат 2 часа назад

      сейчас набегут неадекваты про судейский заговор. Хотя красная -- это недостаточно. Мало того, что локтем врезал, еще и лежащего пнул, и это, если по-честному, повод для КДК дать дисквалификацию туров на 5. Но КДК не посмеет.

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