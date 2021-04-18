Ордец: «Ярдошвили сверху смотрел нашу игру. Победа над «Ротором» – для него»

Защитник «Динамо» Иван Ордец дал комментарий после матча 26-го тура РПЛ против «Ротора» (3:0). Москвичи посвящают победу умершему на этой неделе доктору клуба Александру Ярдошвили.

«Конечно же, это победа для нашего доктора. Бились за него, хотели выиграть для него. Александр Эдуардович смотрел сверху нашу игру. Это было все для него», – сказал Ордец.