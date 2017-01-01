Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    2 Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    3 Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?

    Кейн стал рекордсменом по числу голов в АПЛ среди игроков без чемпионского титула

    Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн оформил дубль в матче 32-го тура АПЛ против «Эвертона» (2:2).

    Для 27-летнего форварда это 163-й и 164-й голы в играх Премьер-лиги. Он вышел на седьмое место в списке лучших бомбардиров в истории турнира.

    Также Кейн стал рекордсменом по числу забитых мячей в АПЛ для игроков, которым не удавалось взять чемпионский титул. Он превзошел достижение Робби Фаулера (163).

    Кейн поучаствовал в 62 голах «Тоттенхэма» в 62 матчах при Моуринью

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ESPN

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:32
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +941

      zarsm 1 час назад

      Сколько можно рыться и искать эти никому ненужные рекорды

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    84600
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru