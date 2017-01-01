Кейн стал рекордсменом по числу голов в АПЛ среди игроков без чемпионского титула

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн оформил дубль в матче 32-го тура АПЛ против «Эвертона» (2:2).

Для 27-летнего форварда это 163-й и 164-й голы в играх Премьер-лиги. Он вышел на седьмое место в списке лучших бомбардиров в истории турнира.

Также Кейн стал рекордсменом по числу забитых мячей в АПЛ для игроков, которым не удавалось взять чемпионский титул. Он превзошел достижение Робби Фаулера (163).

Кейн поучаствовал в 62 голах «Тоттенхэма» в 62 матчах при Моуринью