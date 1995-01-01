Лига 1. «Лилль» сыграл вничью с «Монпелье» и укрепил лидерство

«Лилль» в очередном туре чемпионата Франции обменялся голами с «Монпелье». Клуб из Монпелье не побеждает в Лилле с 2011 года.
«Лилль» продолжает лидировать в таблице.
Чемпионат Франции. Лига 1. 33-й тур
Голы: 0:1 – Делор, 21; 1:1 – Араужо, 85.
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«Лилль» в очередном туре чемпионата Франции обменялся голами с «Монпелье». Клуб из Монпелье не побеждает в Лилле с 2011 года.
«Лилль» продолжает лидировать в таблице.
Чемпионат Франции. Лига 1. 33-й тур
Голы: 0:1 – Делор, 21; 1:1 – Араужо, 85.