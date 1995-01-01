Лига 1. «Лилль» сыграл вничью с «Монпелье» и укрепил лидерство

«Лилль» в очередном туре чемпионата Франции обменялся голами с «Монпелье». Клуб из Монпелье не побеждает в Лилле с 2011 года.

«Лилль» продолжает лидировать в таблице.

Чемпионат Франции. Лига 1. 33-й тур

Лилль – Монпелье – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Делор, 21; 1:1 – Араужо, 85.

Календарь Лиги 1

Турнирная таблица Лиги 1