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    Лига 1. «Лилль» сыграл вничью с «Монпелье» и укрепил лидерство

    «Лилль» в очередном туре чемпионата Франции обменялся голами с «Монпелье». Клуб из Монпелье не побеждает в Лилле с 2011 года.

    «Лилль» продолжает лидировать в таблице.

    Чемпионат Франции. Лига 1. 33-й тур

    Лилль – Монпелье – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Делор, 21; 1:1 – Араужо, 85.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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