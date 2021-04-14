Голы Фодена, Чупо-Мотинга, Беллингема и Тареми номинированы на звание лучшего в 1/4 финала ЛЧ

Очевидно, что у Тареми лучший гол :)
УЕФА назвал номинантов на звание автора лучшего гола по итогам ответных матчей 1/4 финала Лиги чемпионов-2020/21.
На награду претендуют четыре футболиста.
- Фил Фоден («Манчестер Сити») – в ворота дортмундской «Боруссии» (2:1);
- Эрик Чупо-Мотинг («Бавария») – в ворота «ПСЖ» (1:0);
- Джуд Беллингем («Боруссия») – в ворота «Манчестер Сити» (1:2);
- Мехди Тареми («Порту») – в ворота «Челси» (1:0).
Кто забил Гол недели?ТаремиБеллингемШупо-МотингФоденГолосуй! #ЛигаЧемпионов | @nissanrussia— УЕФА (@UEFAcom_ru) April 14, 2021