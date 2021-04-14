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    Голы Фодена, Чупо-Мотинга, Беллингема и Тареми номинированы на звание лучшего в 1/4 финала ЛЧ

    УЕФА назвал номинантов на звание автора лучшего гола по итогам ответных матчей 1/4 финала Лиги чемпионов-2020/21.

    На награду претендуют четыре футболиста.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Сегодня, 10:32
    Комментарии1
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      Рейтинг: +163

      scor-666-009 53 минуты назад

      Очевидно, что у Тареми лучший гол :)

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