«Ювентус» сделал официальное предложение Агуэро

Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро получил первое официальное предложение о летнем трансфере. Его сделал «Ювентус», пишет Transfer News Live со ссылкой на испанскую телепрограмму El Chiringuito.

Туринцы хотят подписать аргентинца на два года. Агуэро летом станет свободным агентом.