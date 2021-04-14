«Ювентус» сделал официальное предложение Агуэро

Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро получил первое официальное предложение о летнем трансфере. Его сделал «Ювентус», пишет Transfer News Live со ссылкой на испанскую телепрограмму El Chiringuito.
Туринцы хотят подписать аргентинца на два года. Агуэро летом станет свободным агентом.
- Сам Агуэро рассчитывает остаться в АПЛ.
- Агуэро – лучший бомбардир в истории «Манчестер Сити», выступал за команду в течение 10 лет.
- Аргентинец выиграл с командой 13 трофеев.
Источник: твиттер Transfer News Live