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    «СКА-Хабаровск» заявит молодежку на следующий сезон ПФЛ

    Клуб ФНЛ «СКА-Хабаровск» сообщил, что со следующего сезона молодежный состав выступит в ПФЛ. В какой конкретно группе сыграют хабаровчане, на текущий момент неясно.

    «Для развития футбола в регионе принципиально важно, что врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярeв поддержал нашу идею с выступлением «СКА-Хабаровск-М» в ПФЛ. Это то самое недостающее звено в подготовке местных футбольных кадров. Теперь у нас будет команда, где выпускники нашего центра подготовки смогут получать игровой опыт и прогрессировать, чтобы в будущем бороться за попадание в главную команду «СКА-Хабаровск».

    Впереди большая работа. Необходимо подготовить пакет документов для получения лицензии в РФС, определиться с составом и тренерским штабом, перераспределить обязанности между персоналом клуба. Но мы к этому готовы, ведь идею вынашивали не один год», – сказал генеральный директор «СКА-Хабаровска» Алексей Кандалинцев.

    • Сейчас в ПФЛ выступают более 60 клубов.
    • В ФНЛ «СКА-Хабаровск» сейчас идет 12-м.
    • В сезоне-2017/18 клуб играл в РПЛ.

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    Источник: официальный сайт «СКА-Хабаровска»

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