Кержаков – лучший тренер 36-го тура ФНЛ

ФНЛ назвала лучшего тренера лиги по итогам 36-го тура. Этого звания удостоился Александр Кержаков из «Томи».

В воскресенье томская команда на выезде победила «Балтику» со счетом 1:0.

Также в символическую сборную 36-го тура ФНЛ вошли:

Вратарь: Иван Ломаев («Крылья Советов»);

Защитники: Кирилл Гоцук («Нижний Новгород»), Сергей Брызгалов («Факел»), Давид Шавлохов («Алания»);

Полузащитники: Иван Темников («Нижний Новгород»), Александр Юшин («Нефтехимик»), Никита Кривцов («Томь»), Сергей Бреев («Оренбург»), Филипп Дворецков («Торпедо»);

Нападающие: Артур Галоян («Велес»), Джоэль Фамейе («Оренбург»).