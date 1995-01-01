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    Кержаков – лучший тренер 36-го тура ФНЛ

    ФНЛ назвала лучшего тренера лиги по итогам 36-го тура. Этого звания удостоился Александр Кержаков из «Томи».

    В воскресенье томская команда на выезде победила «Балтику» со счетом 1:0.

    Также в символическую сборную 36-го тура ФНЛ вошли:

    Вратарь: Иван Ломаев («Крылья Советов»);

    Защитники: Кирилл Гоцук («Нижний Новгород»), Сергей Брызгалов («Факел»), Давид Шавлохов («Алания»);

    Полузащитники: Иван Темников («Нижний Новгород»), Александр Юшин («Нефтехимик»), Никита Кривцов («Томь»), Сергей Бреев («Оренбург»), Филипп Дворецков («Торпедо»);

    Нападающие: Артур Галоян («Велес»), Джоэль Фамейе («Оренбург»).

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    Источник: Официальный твиттер ФНЛ

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