Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Кержаков – лучший тренер 36-го тура ФНЛ

13 апреля 2021, 16:19
3

ФНЛ назвала лучшего тренера лиги по итогам 36-го тура. Этого звания удостоился Александр Кержаков из «Томи».

В воскресенье томская команда на выезде победила «Балтику» со счетом 1:0.

Также в символическую сборную 36-го тура ФНЛ вошли:

Вратарь: Иван Ломаев («Крылья Советов»);

Защитники: Кирилл Гоцук («Нижний Новгород»), Сергей Брызгалов («Факел»), Давид Шавлохов («Алания»);

Полузащитники: Иван Темников («Нижний Новгород»), Александр Юшин («Нефтехимик»), Никита Кривцов («Томь»), Сергей Бреев («Оренбург»), Филипп Дворецков («Торпедо»);

Нападающие: Артур Галоян («Велес»), Джоэль Фамейе («Оренбург»).

Источник: Официальный твиттер ФНЛ
Россия. ФНЛ Томь Кержаков Александр
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Fusballer
1618330483
Летом - Керж вместо Семака.
Ответить
paracetamol
1618731749
Кержак везде лучший!
Ответить
Главные новости
Лидер «Краснодара» выбыл до 2027 года
20:45
«Жаль наш футбол, жаль нас всех»: реакция на странную победу «Зенита» в Воронеже
20:42
4
Раскрыта точная сумма трансфера Аззи из «Динамо Мх» в ЦСКА
20:02
1
«Зенит» не может – судья поможет!»: Андронов – о поражении «Факела»
19:47
17
РПЛ. «Краснодар» благодаря Жубалу победил «Ростов» (1:0) и идет без потерь
19:30
45
Губернатор высказался о скандальном поражении «Факела» от «Зенита»
19:01
20
Рабинер прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»
18:41
11
Реакция Федотова на удаление Дивеева в Воронеже
18:35
8
Семак обвинил судью в удалении Дивеева
18:25
14
Фанаты «Факела» оскорбляли «Зенит» после скандального пенальти
18:13
24
Все новости
Все новости
«Сочи» ответил на улучшенное предложение «Спартака» по Дегтеву
13:50
5
ФотоРодственник Джеко перешел в клуб ФНЛ
27 августа
«Торпедо» просматривает экс-спартаковца
27 августа
2
ФотоЧемпион в составе «Спартака» стал вратарем месяца в Первой лиге
27 августа
У клуба ФНЛ заблокировали счета
26 августа
ФотоВоспитанник «Краснодара», от которого отказалось «Торпедо», нашел новый клуб
26 августа
ФотоИгрок «Краснодара» перешел в московский клуб и забил в первом же матче
26 августа
ФотоКлуб Первой лиги уволил главного тренера
26 августа
2
Генич сказал, где продолжит карьеру Дзюба: «Может вести шоу со Слуцким на ТНТ»
26 августа
1
ФотоВратарь «Краснодара» перешел в клуб Первой лиги
23 августа
1
Экс-капитану «Торпедо» ампутировали часть ноги
22 августа
3
ФотоВоспитанник «Краснодара», выигрывавший серебро Евро U-19, ушел из клуба РПЛ в Первую лигу
22 августа
«Локомотив» рассматривает восемь полузащитников
22 августа
5
КДК отказался засчитать техническое поражение московскому клубу
21 августа
Юран – о «котятах» в «Урале»: «Избавляться от таких игроков – это естественно»
21 августа
Юран: «Мне нужна команда с большими яйцами!»
21 августа
21
Московский клуб продлил контракт с легионером из Мали
21 августа
1
Юран заявил, что в «Серикспоре» ему должны «на хлебушек»
21 августа
«Спартак» увеличил предложение по вратарю из Первой лиги
20 августа
6
Экс-защитник сборной России перешел в клуб Басты
20 августа
Юран честно ответил, почему покинул «СКА-Хабаровск» через 2 недели после назначения
20 августа
5
«Класс засуньте в пятую точку»: Юран – о специфике ФНЛ
20 августа
2
«Нижний Новгород» впервые проиграл в сезоне Первой лиги
19 августа
«Локомотив» может купить вратаря за 5 миллионов
19 августа
Байрамян рассказал о методах Юрана
19 августа
1
ФотоКлуб Первой лиги расстался с экс-спартаковцем – одним из 26 новичков, подписанных в июле
19 августа
«Челябинск» подал протест на результат матча с «Торпедо»
18 августа
Кержаков оценил свои шансы найти работу тренером
18 августа
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+