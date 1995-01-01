Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    2 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    3 Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?

    Смолов – о голе со штрафного: «Промес говорил мне, что не забью, а я ему ответил: «Смотри»

    Нападающий «Локомотива» Федор Смолов объяснил, почему он улыбнулся, когда бил штрафной, приведший ко второму голу в ворота «Спартака» в воскресном дерби.

    «Это было адресовано Квинси Промесу, потому что он мне говорил, что я не забью, что это стресс и давление. А я ему ответил: «Смотри». Ну, и это произошло», – сказал Смолов.

    • «Локомотив» победил «Спартак» со счетом 2:0.
    • Смолов забил гол и сделал ассист в этом матче.
    • Форвард отличился пять раз в пяти последних играх.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:43
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +330

      aldo conte 3 минуты назад

      Пусть забивает со штрафного, но пусть не бьет пенальти, как в матче с Хорватией на ЧМ-2018.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20501

      silver29 29 минут назад

      Айртон "молодчина" поучаствовал в обеих голах, первый сотворил на пару с Масловым, второй в соавторстве с Максименко ((( Смолов просто классно исполнил на мастерстве.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8488

      NewLife 48 минут назад

      Лучше бы Промес помог Максименко правильно стенку поставить.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27594

      oyabun 50 минут назад

      Федор молодец, прям ренессанс у него! Чего не скажешь про Саню Максименко - его гол.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8098

      Вомбат 54 минуты назад

      Никак Федор захотел на ЧЕ сыграть? Если так, то это может быть серьезно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19817

      bset 1 час назад

      Ты бы с ним поаккуратней. Может и ножом пырнуть. Спартаку пора собирать команду легенд из Промеса, Кокорина, Широкова и Еременко. Один ножом может пырнуть, другой стулом ударить, третий кулаком бьет и ногой добивает, а последний в это время наркоту толкает.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +46458

      portero 1 час назад

      Спасибо воротчику, чуток прозевал момент удара...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    84482
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru