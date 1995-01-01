Смолов – о голе со штрафного: «Промес говорил мне, что не забью, а я ему ответил: «Смотри»

Пусть забивает со штрафного, но пусть не бьет пенальти, как в матче с Хорватией на ЧМ-2018.
Нападающий «Локомотива» Федор Смолов объяснил, почему он улыбнулся, когда бил штрафной, приведший ко второму голу в ворота «Спартака» в воскресном дерби.
«Это было адресовано Квинси Промесу, потому что он мне говорил, что я не забью, что это стресс и давление. А я ему ответил: «Смотри». Ну, и это произошло», – сказал Смолов.
- «Локомотив» победил «Спартак» со счетом 2:0.
- Смолов забил гол и сделал ассист в этом матче.
- Форвард отличился пять раз в пяти последних играх.