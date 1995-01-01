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    «Локо» ведет 2:0 у «Спартака» после первого тайма, Левников удалил Айртона

    Закончился первый тайм центрального матча 25-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком».

    Команда Марко Николича выигрывает со счетом 2:0. Голы забили Франсуа Камано и Федор Смолов.

    На 45-й минуте защитник «Спартака» Айртон получил прямую красную карточку. Главный арбитр матча Кирилл Левников удалил бразильца за фол последней надежды.

    • Текстовая онлайн-трансляция матча «Локомотив» – «Спартак» – здесь.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 19:54
    Комментарии57
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      Рейтинг: +4346

      sochi-2013 2 минуты назад

      Может Смолов вернется? В 31, конечно, поздновато, но сборной нужен условный Кержаков. Молодых претендентов не видать.

      0
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      Рейтинг: +6570

      САДЫЧОК 7 минут назад

      Джикия -Днище ! Из за него Спартак - теряет всё !

      0
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      Рейтинг: +2978

      Fusballer 16 минут назад

      Не сказать, что совсем плохой матч был у Спартака, но много где не хватало. Прежде всего в защите. Ну и Гилерме тащил. Так что победа Локо заслуженная.

      2
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      Рейтинг: +6412

      житель СПб 17 минут назад

      А Спартак - нанес 21 удар! 10 - в створ! Но не повезло... Бывает. Удачи в следующих матчах! Честно говоря, не думаю, что хватит теперь сил стать Чемпионами, но 2 строчку они точно заслужили.

      3
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      Рейтинг: +2978

      Fusballer > житель СПб 16 минут назад

      Тревожно и за второе место.

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      Рейтинг: +576

      амани 19 минут назад

      как -же так.......ведь все спартачи орали . что тормознут паровоз.......получается ......собака лает а паровоз идет себе

      3
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      Рейтинг: +6412

      житель СПб 19 минут назад

      Поздравляю Локо! Заслуженная победа! И удача тоже была на их стороне.

      1
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      Рейтинг: +6826

      GoLenaStop 19 минут назад

      Шикарный матч!!!
      Спартак проявил себя в меньшинстве, как раненый кабан, опасен для окружающих...Учтите!
      Спасибо командам за игру!
      Так бы самоотверженно играли в еврожопе...

      2
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      Рейтинг: +6412

      житель СПб 25 минут назад

      Я вот сейчас подумал: а Локомотив тоже может поучаствовать в битве за Чемпионство! Он не раз это делал так, как бы случайно!

      1
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      Рейтинг: +2567

      Питерский князь 29 минут назад

      Этот телеграмм канал ведет л(П)идер ЛГБТ - это сразу видно, топит за СпартаГ!

      0
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      Рейтинг: +129

      вальтер79 32 минуты назад

      два красивых голешника Локо ну что а спартака как обычно судью Зенит купил)))))))))

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      Рейтинг: +658

      rammax fcsm > вальтер79 15 минут назад

      какой ты нах "вальтер"? мойша питерский.....

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