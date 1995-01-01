«Локо» ведет 2:0 у «Спартака» после первого тайма, Левников удалил Айртона

Может Смолов вернется? В 31, конечно, поздновато, но сборной нужен условный Кержаков. Молодых претендентов не видать.
Закончился первый тайм центрального матча 25-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком».
Команда Марко Николича выигрывает со счетом 2:0. Голы забили Франсуа Камано и Федор Смолов.
На 45-й минуте защитник «Спартака» Айртон получил прямую красную карточку. Главный арбитр матча Кирилл Левников удалил бразильца за фол последней надежды.
- Текстовая онлайн-трансляция матча «Локомотив» – «Спартак» – здесь.