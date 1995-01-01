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    «Спартак» – о приезде Рангника: «Наш клуб его никуда не приглашал»

    Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал приезд на матч с «Локомотивом» немецкого тренера Ральфа Рангника.

    «Наш клуб никуда его не приглашал. Я не знаю, что он делает на стадионе, впервые слышу про его приезд», – сказал Фетисов.

    • Журналист Сергей Егоров написал, что Рангника пригласил «Локо».
    • Текстовая онлайн-трансляция матча «Локомотив» – «Спартак» – здесь.

    Рангник приехал на матч «Локомотив» – «Спартак»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 19:26
    Комментарии3
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      Рейтинг: +129

      вальтер79 28 минут назад

      ну да рагник просто приехал он же фанат нашего рпл))))))

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      Рейтинг: +2373

      Дедуктор 1 час назад

      Этот "Директор департамента по связям с общественностью" Свинарника = конченый мудак. Незнакомый даже с базовыми нормами этикета. Откуда и зачем таких дегенератов в Свинарнике кучкуют?

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      Рейтинг: +3016

      neim 1 час назад

      Так может он не приглашённым придёт ?

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