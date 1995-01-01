«Спартак» – о приезде Рангника: «Наш клуб его никуда не приглашал»

ну да рагник просто приехал он же фанат нашего рпл))))))
Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал приезд на матч с «Локомотивом» немецкого тренера Ральфа Рангника.
«Наш клуб никуда его не приглашал. Я не знаю, что он делает на стадионе, впервые слышу про его приезд», – сказал Фетисов.
- Журналист Сергей Егоров написал, что Рангника пригласил «Локо».
- Текстовая онлайн-трансляция матча «Локомотив» – «Спартак» – здесь.
Рангник приехал на матч «Локомотив» – «Спартак»