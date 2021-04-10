Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой клуб дороже?
    Тест: какой клуб дороже?
    2 Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    3 Тест: угадай футболиста за тыквой
    Тест: угадай футболиста за тыквой

    Широков: «Локомотив» устал. «Спартак» банально перебежит соперника и дожмет»

    Бывший игрок сборной России Роман Широков ждет победу «Спартака» в матче 25-го тура РПЛ против «Локомотива». Он видит преимущество спартаковцев в свежести.

    «Спартак» выглядит предпочтительнее, на мой взгляд. Они сейчас более свежие, чем «Локомотив»: железнодорожники провели очень тяжелый матч с «Сочи», а «Спартак» готовился к игре, не имея кубкового матча. Поэтому я уверен, что «Локомотив» не будет выглядеть лучше соперника, даже несмотря на то, что они играют дома. Они устали.

    Думаю, «Спартак» за счет свежести банально перебежит соперника и дожмет в конце игры. «Локомотив» обычно в таких играх больше обороняется, так что, думаю, «Спартак» вырвет победу под конец матча», – сказал Широков.

    • Широков играл за «Спартак».
    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры, которая начнется в 19:00 по Москве.
    • «Спартак» в случае победы может сократить отставание от лидирующего «Зенита» до 1 очка.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:48
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2771

      _Marqella_ 3 минуты назад

      Матч супер, интересно будет посмотреть...Спартак сейчас на ходу, но Локо по любому не подарок...посмотрим...но в победу Спартака я верю меньше, чем в победу Локомотива,ничья была бы хорошим результатом...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1428

      Sviro 24 минуты назад

      Матч, как говорится, на 6 очков. Буду болеть за Спартак, да не обидятся на меня Локачи!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14753

      derrik2000 30 минут назад

      Пока не узнаю, что там с Жиго, никаких, даже хиленьких прогнозов, делать не буду.
      ЗМС и Джикия, да ещзё Маслов в обороне - это нечто может быть. (((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +68

      Shamil79 39 минут назад

      будет супер-игра...чего не желаю так это ничьей

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1596

      almanev 40 минут назад

      Сглазить пытается падла)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +344

      Aleksey! 50 минут назад

      Ростов вчера перебегал Рубин, процент всего больше. Но один удар Рубина. И победа. Так что не всё так и однозначно.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6690

      Alekxei Z. 1 час назад

      Комментарии лучше давать после игры.
      Устал - не устал, игра покажет.
      Барса тоже отдыхала , но эль-классико выиграл уставший Реал.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4721

      Cleaner 1 час назад

      Широков. Это тот, кто НАПАЛ на судью и БИЛ его ногами???????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      Уберите его со страниц газет и с экрана телевизора.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6335

      житель СПб 2 часа назад

      Широков, безусловно, в футболе разбирается, но... Не все так однозначно. Бег - не главное достоинство футбола. Контратаки - тоже могут принести результат. Преимущество поля - условное, обе команды играют дома, в Москве.
      Поэтому выскажу свой прогноз (очень банальный!): победит та команда, напы которой будут точнее и настойчивее (а тут обе команды имеют большие возможности, хороших напов, но в Спартаке они сейчас явно активнее!), защита которой сделает меньше ляпов (и тут преимущество уже у Локомотива), и которой больше повезет. Игра обещает быть интересной!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6690

      Alekxei Z. > житель СПб 1 час назад

      Ваш прогноз на Сочи - Зенит ?
      Думаю победа Питера в 1-2 мяча.
      Волки сыты и овцы лицо сохранят.
      Самое смешное , что питерских матч в Москве больше интересует , так как со своим всё ясно .

      4
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    84451
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru