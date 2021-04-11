Широков: «Локомотив» устал. «Спартак» банально перебежит соперника и дожмет»

Бывший игрок сборной России Роман Широков ждет победу «Спартака» в матче 25-го тура РПЛ против «Локомотива». Он видит преимущество спартаковцев в свежести.

«Спартак» выглядит предпочтительнее, на мой взгляд. Они сейчас более свежие, чем «Локомотив»: железнодорожники провели очень тяжелый матч с «Сочи», а «Спартак» готовился к игре, не имея кубкового матча. Поэтому я уверен, что «Локомотив» не будет выглядеть лучше соперника, даже несмотря на то, что они играют дома. Они устали.

Думаю, «Спартак» за счет свежести банально перебежит соперника и дожмет в конце игры. «Локомотив» обычно в таких играх больше обороняется, так что, думаю, «Спартак» вырвет победу под конец матча», – сказал Широков.