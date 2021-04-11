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  • Широков: «Локомотив» устал. «Спартак» банально перебежит соперника и дожмет»

Широков: «Локомотив» устал. «Спартак» банально перебежит соперника и дожмет»

11 апреля 2021, 09:48
11

Бывший игрок сборной России Роман Широков ждет победу «Спартака» в матче 25-го тура РПЛ против «Локомотива». Он видит преимущество спартаковцев в свежести.

«Спартак» выглядит предпочтительнее, на мой взгляд. Они сейчас более свежие, чем «Локомотив»: железнодорожники провели очень тяжелый матч с «Сочи», а «Спартак» готовился к игре, не имея кубкового матча. Поэтому я уверен, что «Локомотив» не будет выглядеть лучше соперника, даже несмотря на то, что они играют дома. Они устали.

Думаю, «Спартак» за счет свежести банально перебежит соперника и дожмет в конце игры. «Локомотив» обычно в таких играх больше обороняется, так что, думаю, «Спартак» вырвет победу под конец матча», – сказал Широков.

  • Широков играл за «Спартак».
  • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры, которая начнется в 19:00 по Москве.
  • «Спартак» в случае победы может сократить отставание от лидирующего «Зенита» до 1 очка.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Широков Роман
Комментарии (11)
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житель СПб
1618124321
Широков, безусловно, в футболе разбирается, но... Не все так однозначно. Бег - не главное достоинство футбола. Контратаки - тоже могут принести результат. Преимущество поля - условное, обе команды играют дома, в Москве. Поэтому выскажу свой прогноз (очень банальный!): победит та команда, напы которой будут точнее и настойчивее (а тут обе команды имеют большие возможности, хороших напов, но в Спартаке они сейчас явно активнее!), защита которой сделает меньше ляпов (и тут преимущество уже у Локомотива), и которой больше повезет. Игра обещает быть интересной!
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Aleksey!
1618131937
Ростов вчера перебегал Рубин, процент всего больше. Но один удар Рубина. И победа. Так что не всё так и однозначно.
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almanev
1618132571
Сглазить пытается падла)
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Shamil79
1618132615
будет супер-игра...чего не желаю так это ничьей
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derrik2000
1618133134
Пока не узнаю, что там с Жиго, никаких, даже хиленьких прогнозов, делать не буду. ЗМС и Джикия, да ещзё Маслов в обороне - это нечто может быть. (((
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Sviro
1618133536
Матч, как говорится, на 6 очков. Буду болеть за Спартак, да не обидятся на меня Локачи!!!
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_Marqella_
1618134788
Матч супер, интересно будет посмотреть...Спартак сейчас на ходу, но Локо по любому не подарок...посмотрим...но в победу Спартака я верю меньше, чем в победу Локомотива,ничья была бы хорошим результатом...
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portero
1618137190
Посмотрим какой Рома прогнозист...
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Красногорск_Фан
1618137734
Футбол не всегда логичен. Когда играют команды во многом похожие по силе и еще в принципиальном матче (самое политикорректное что придумал) решает нестандартная тренерская задумка, кочки на поле, ляпы от волнения, желание себя проявить отдельных игроков. В общем все то, что до матча не предскажешь. Безусловно желаю Локомотиву победы! Но давать в такой игре прогнозы. Это в чем то ее портить.
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Dobroe Teplo za CSKA
1618180381
Широков, ау! ты как был тупым лохом))))) так и остался )))))) образование 7 классов колхозник вонючий))))))
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