Мусаев может возглавить «Краснодар-2»

Мурад Мусаев находится в отпуске после ухода с поста главного тренера «Краснодара».

По информации «СЭ», в скором времени 37-летний специалист может вернуться к работе.

Один из вариантов для Мусаева – возглавить «Краснодар-2», но у него есть и другие предложения.