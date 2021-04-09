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Мусаев может возглавить «Краснодар-2»

9 апреля 2021, 17:54
7

Мурад Мусаев находится в отпуске после ухода с поста главного тренера «Краснодара».

По информации «СЭ», в скором времени 37-летний специалист может вернуться к работе.

Один из вариантов для Мусаева – возглавить «Краснодар-2», но у него есть и другие предложения.

  • Мусаев начал тренерскую карьеру в 2005 году в «Краснодар-2000» (существовал до 2011 года).
  • С апреля 2018 года он возглавлял основную команду «Краснодара» после семи лет работы в академии клуба.
  • На минувших выходных Мусаев покинул пост главного тренера, его сменил Виктор Гончаренко.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. ФНЛ Краснодар-2 Мусаев Мурад
Комментарии (7)
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ALEX ML
1617986072
Там его надо было изначально использовать
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Измайловский Кочегар
1617986475
За что ж его так?
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El_Chori
1617992274
Это как-то...низко :D
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JTherry
1617993280
по утрам от Мусаева будет "пахнуть перегаром"... или розами)
Ответить
житель СПб
1617993969
Опять всякие испражнения от комментаторов.... А на самом деле - нормально! Он и молодых игроков профильтрует, и сам "профильтруется". И вернется очищенный обратно. Через год - два.
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inzek
1618010943
ну хотят оставить в системе Краснодара и пусть. он со второй командой сможет. видимо Галицкому он по душе пришелся
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Krasnodar 123
1618147290
Это будет правильное решение!
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