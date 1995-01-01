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    Мусаев может возглавить «Краснодар-2»

    Мурад Мусаев находится в отпуске после ухода с поста главного тренера «Краснодара».

    По информации «СЭ», в скором времени 37-летний специалист может вернуться к работе.

    Один из вариантов для Мусаева – возглавить «Краснодар-2», но у него есть и другие предложения.

    • Мусаев начал тренерскую карьеру в 2005 году в «Краснодар-2000» (существовал до 2011 года).
    • С апреля 2018 года он возглавлял основную команду «Краснодара» после семи лет работы в академии клуба.
    • На минувших выходных Мусаев покинул пост главного тренера, его сменил Виктор Гончаренко.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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