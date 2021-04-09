Мусаев может возглавить «Краснодар-2»

Мурад Мусаев находится в отпуске после ухода с поста главного тренера «Краснодара».
По информации «СЭ», в скором времени 37-летний специалист может вернуться к работе.
Один из вариантов для Мусаева – возглавить «Краснодар-2», но у него есть и другие предложения.
- Мусаев начал тренерскую карьеру в 2005 году в «Краснодар-2000» (существовал до 2011 года).
- С апреля 2018 года он возглавлял основную команду «Краснодара» после семи лет работы в академии клуба.
- На минувших выходных Мусаев покинул пост главного тренера, его сменил Виктор Гончаренко.
Источник: «Спорт-Экспресс»