Ежов – о 2:0 с «Динамо»: «Никакого чуда не случилось. Все было так, как мы планировали»

Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов подвел итоги матча 1/4 финала Кубка России с «Динамо» (2:0).

«Скорости, конечно, немного другие, нежели в ФНЛ. Но нас предупреждали – мы подготовились спокойно. Никакого мандража не было. Вышли показывать то, что умеем. Как и ожидалось, они владели мячом, а мы на быстрых атаках пытались забить гол. Два получилось. Выиграли. Никакого чуда не случилось – все было так, как мы планировали.

Первый гол? Защитника качнул, убрал и пробил. Попал, слава богу. Гол заставил нас поджаться. Когда ведешь в счете, начинаешь играть от результата.

Мы и так знали, что «Динамо» хорошо владеет мячом, а тут, получается, еще больше преимущества у них, потому что мы начали чуть-чуть оберегать счет. Считаю, это была наша ошибка. Надо было спокойнее играть. Но ничего, привыкнем еще. Это наш первый матч в таком составе на таком серьезном уровне» – сказал Ежов в интервью клубной пресс-службе.

Самарская команда вышла в полуфинал Кубка впервые за 17 лет.

Жеребьевка следующей стадии турнира состоится сегодня, 9 апреля. Начало – в 18:00 мск.

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