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    Ежов – о 2:0 с «Динамо»: «Никакого чуда не случилось. Все было так, как мы планировали»

    Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов подвел итоги матча 1/4 финала Кубка России с «Динамо» (2:0).

    «Скорости, конечно, немного другие, нежели в ФНЛ. Но нас предупреждали – мы подготовились спокойно. Никакого мандража не было. Вышли показывать то, что умеем. Как и ожидалось, они владели мячом, а мы на быстрых атаках пытались забить гол. Два получилось. Выиграли. Никакого чуда не случилось – все было так, как мы планировали.

    Первый гол? Защитника качнул, убрал и пробил. Попал, слава богу. Гол заставил нас поджаться. Когда ведешь в счете, начинаешь играть от результата.

    Мы и так знали, что «Динамо» хорошо владеет мячом, а тут, получается, еще больше преимущества у них, потому что мы начали чуть-чуть оберегать счет. Считаю, это была наша ошибка. Надо было спокойнее играть. Но ничего, привыкнем еще. Это наш первый матч в таком составе на таком серьезном уровне» – сказал Ежов в интервью клубной пресс-службе.

    • Самарская команда вышла в полуфинал Кубка впервые за 17 лет.
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    Источник: ютуб-канал «Крыльев Советов»

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    Сегодня, 11:17
    Комментарии4
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      Рейтинг: +46302

      portero 1 час назад

      Почему ... могли судейки и слить вас, хорошо что начал потом свистеть нарушения, а то я уже ожидал удаления у КС. Подозрительно много судья не замечал грубостей Динамо.

      0
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      Рейтинг: +5943

      серега кашин 2 часа назад

      признался бы често что прросто динамо недооценило клуб из фнл

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      Рейтинг: +1861

      Алехсбургер. 2 часа назад

      Рано.
      Можно и на ежа сесть.В тумане-то.
      а в полуфинале.."Лошааадка!"
      А там.
      Безжалостные кони.
      Кентавры,б.ля.

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      Рейтинг: +46302

      portero > Алехсбургер. 1 час назад

      И свистки готовые удалить соперника коней...

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