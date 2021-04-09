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  • Ежов – о 2:0 с «Динамо»: «Никакого чуда не случилось. Все было так, как мы планировали»

Ежов – о 2:0 с «Динамо»: «Никакого чуда не случилось. Все было так, как мы планировали»

9 апреля 2021, 11:17
5

Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов подвел итоги матча 1/4 финала Кубка России с «Динамо» (2:0).

«Скорости, конечно, немного другие, нежели в ФНЛ. Но нас предупреждали – мы подготовились спокойно. Никакого мандража не было. Вышли показывать то, что умеем. Как и ожидалось, они владели мячом, а мы на быстрых атаках пытались забить гол. Два получилось. Выиграли. Никакого чуда не случилось – все было так, как мы планировали.

Первый гол? Защитника качнул, убрал и пробил. Попал, слава богу. Гол заставил нас поджаться. Когда ведешь в счете, начинаешь играть от результата.

Мы и так знали, что «Динамо» хорошо владеет мячом, а тут, получается, еще больше преимущества у них, потому что мы начали чуть-чуть оберегать счет. Считаю, это была наша ошибка. Надо было спокойнее играть. Но ничего, привыкнем еще. Это наш первый матч в таком составе на таком серьезном уровне» – сказал Ежов в интервью клубной пресс-службе.

  • Самарская команда вышла в полуфинал Кубка впервые за 17 лет.
  • Жеребьевка следующей стадии турнира состоится сегодня, 9 апреля. Начало – в 18:00 мск.

Зиньковский – после 2:0 с «Динамо»: «Крылья Советов» могут навести шороху в РПЛ»

Источник: ютуб-канал «Крыльев Советов»
Россия. Кубок Крылья Советов Динамо Ежов Роман
Комментарии (5)
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Алехсбургер.
1617957693
Рано. Можно и на ежа сесть.В тумане-то. а в полуфинале.."Лошааадка!" А там. Безжалостные кони. Кентавры,б.ля.
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серега кашин
1617959803
признался бы често что прросто динамо недооценило клуб из фнл
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portero
1617962764
Почему ... могли судейки и слить вас, хорошо что начал потом свистеть нарушения, а то я уже ожидал удаления у КС. Подозрительно много судья не замечал грубостей Динамо.
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