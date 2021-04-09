Зиньковский – после 2:0 с «Динамо»: «Крылья Советов» могут навести шороху в РПЛ»

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский прокомментировал победу над «Динамо» (2:0) в 1/4 финала Кубка России.

«Предпочтения в полуфинале? Слабых соперников на такой стадии нет, все будут выходить как на последний бой – и мы, и другие. Без разницы кто.

Чернов хочет сыграть с ЦСКА? Я с «Локомотивом», наверное. Сколько помню, всегда с ними у нас была открытая игра на встречных курсах. Они дают играть, поэтому с ними удобно. Посмотрим, на кого попадeм, разницы нет.

Что касается звания мастера спорта, думаю, для всех это важно. Надеюсь, в дальнейшем повторим, займeм какие-нибудь места в РПЛ. Карьера долгая, так что думаю, что это не последнее такое.

Думаю, мы можем навести шороху в Премьер-лиге, но с нами будет вестись работа. Много человек после такого хорошего сезона придeтся пытаться сохранить. Я полюбил Самару, но хочется, конечно, поиграть и в топовой команде. Пока я тут и никуда не ушeл, хотя мог до этого», – цитирует Зиньковского «Чемпионат».