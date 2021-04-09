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  • Зиньковский – после 2:0 с «Динамо»: «Крылья Советов» могут навести шороху в РПЛ»

Зиньковский – после 2:0 с «Динамо»: «Крылья Советов» могут навести шороху в РПЛ»

9 апреля 2021, 08:59
15

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский прокомментировал победу над «Динамо» (2:0) в 1/4 финала Кубка России.

«Предпочтения в полуфинале? Слабых соперников на такой стадии нет, все будут выходить как на последний бой – и мы, и другие. Без разницы кто.

Чернов хочет сыграть с ЦСКА? Я с «Локомотивом», наверное. Сколько помню, всегда с ними у нас была открытая игра на встречных курсах. Они дают играть, поэтому с ними удобно. Посмотрим, на кого попадeм, разницы нет.

Что касается звания мастера спорта, думаю, для всех это важно. Надеюсь, в дальнейшем повторим, займeм какие-нибудь места в РПЛ. Карьера долгая, так что думаю, что это не последнее такое.

Думаю, мы можем навести шороху в Премьер-лиге, но с нами будет вестись работа. Много человек после такого хорошего сезона придeтся пытаться сохранить. Я полюбил Самару, но хочется, конечно, поиграть и в топовой команде. Пока я тут и никуда не ушeл, хотя мог до этого», – цитирует Зиньковского «Чемпионат».

  • Самарская команда вышла в полуфинал Кубка впервые за 17 лет.
  • Жеребьевка следующей стадии турнира состоится сегодня, 9 апреля. Начало – в 18:00 мск.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Крылья Советов Зиньковский Антон
Комментарии (15)
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vladimir-7
1617951152
С таким настроем как вы играете, действительно наведете шороху. Удачи вам, ждем команду в РПЛ, вот ещё бы Торпедо М в РПЛ.
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RJM555
1617952724
бл...ь за сезон одну игру сыграют а потом ходят орлом......"шороху они наведут"- сначала туда попасть надо......
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Боцман59rus
1617954402
Главно на телефон не снимай этот шорох.
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zigbert
1618036620
У вас впереди Ахмат, если и тут будет победа, значит и победа над Динамо была не случайной.
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