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    Зиньковский – после 2:0 с «Динамо»: «Крылья Советов» могут навести шороху в РПЛ»

    Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский прокомментировал победу над «Динамо» (2:0) в 1/4 финала Кубка России.

    «Предпочтения в полуфинале? Слабых соперников на такой стадии нет, все будут выходить как на последний бой – и мы, и другие. Без разницы кто.

    Чернов хочет сыграть с ЦСКА? Я с «Локомотивом», наверное. Сколько помню, всегда с ними у нас была открытая игра на встречных курсах. Они дают играть, поэтому с ними удобно. Посмотрим, на кого попадeм, разницы нет.

    Что касается звания мастера спорта, думаю, для всех это важно. Надеюсь, в дальнейшем повторим, займeм какие-нибудь места в РПЛ. Карьера долгая, так что думаю, что это не последнее такое.

    Думаю, мы можем навести шороху в Премьер-лиге, но с нами будет вестись работа. Много человек после такого хорошего сезона придeтся пытаться сохранить. Я полюбил Самару, но хочется, конечно, поиграть и в топовой команде. Пока я тут и никуда не ушeл, хотя мог до этого», – цитирует Зиньковского «Чемпионат».

    • Самарская команда вышла в полуфинал Кубка впервые за 17 лет.
    • Жеребьевка следующей стадии турнира состоится сегодня, 9 апреля. Начало – в 18:00 мск.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +500

      RJM555 24 минуты назад

      бл...ь за сезон одну игру сыграют а потом ходят орлом......"шороху они наведут"- сначала туда попасть надо......

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      Рейтинг: +16776

      vladimir-7 50 минут назад

      С таким настроем как вы играете, действительно наведете шороху.
      Удачи вам, ждем команду в РПЛ, вот ещё бы Торпедо М в РПЛ.

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      Рейтинг: +812

      Хейтер Аларм > vladimir-7 13 минут назад

      И так московских команд хватает

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      Рейтинг: +16776

      vladimir-7 > Хейтер Аларм 6 минут назад

      А кого не хватает, конкретно?

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