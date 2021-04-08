Футболисты «Зенита» за 15 лет потеряли в стоимости более 95 миллионов. Это худший показатель в РПЛ

Телеграм-канал BlackMirror, специализирующийся на сливах документов и переписок политиков, бизнесменов и общественных деятелей, обнародовал почтовые архивы владельца «Спартака» Леонида Федуна и его супруги Заремы Салиховой.

Один из опубликованных графиков демонстрирует изменения трансферной стоимости футболистов за время пребывания в клубе в период с 2004 по 2019 год.

Лидер по этому показателю – ЦСКА, чьи игроки выросли в цене суммарно на 141 миллион 550 тысяч евро. На втором месте – «Краснодар» (69,16 млн евро), на третьем – «Ростов» (58,814 млн евро).

В пятерке худших – «Зенит» (95,583 млн евро), «Рубин» (60,47 млн евро), «Динамо» (55,491 млн евро), «Спартак» (51,17 млн евро) и «Анжи» (38,061 млн евро).