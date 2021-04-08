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  • Футболисты «Зенита» за 15 лет потеряли в стоимости более 95 миллионов. Это худший показатель в РПЛ

Футболисты «Зенита» за 15 лет потеряли в стоимости более 95 миллионов. Это худший показатель в РПЛ

8 апреля 2021, 22:36
32

Телеграм-канал BlackMirror, специализирующийся на сливах документов и переписок политиков, бизнесменов и общественных деятелей, обнародовал почтовые архивы владельца «Спартака» Леонида Федуна и его супруги Заремы Салиховой.

Один из опубликованных графиков демонстрирует изменения трансферной стоимости футболистов за время пребывания в клубе в период с 2004 по 2019 год.

Лидер по этому показателю – ЦСКА, чьи игроки выросли в цене суммарно на 141 миллион 550 тысяч евро. На втором месте – «Краснодар» (69,16 млн евро), на третьем – «Ростов» (58,814 млн евро).

В пятерке худших – «Зенит» (95,583 млн евро), «Рубин» (60,47 млн евро), «Динамо» (55,491 млн евро), «Спартак» (51,17 млн евро) и «Анжи» (38,061 млн евро).

Источник: Телеграм-канал BlackMirror

Телеграм-канал, специализирующийся на сливах документов и переписок политиков, бизнесменов и общественных деятелей.

Россия. Премьер-лига Зенит Рубин Динамо Спартак Анжи ЦСКА Краснодар Ростов
Комментарии (32)
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Грусть на Неве
1617912273
Самый нерентабельный клуб страны получается :(((
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paracetamol
1617914857
Зато чемпионами стали чаще всех! Коням их прибыль не помогла, а Краснодар вообще в глубокой жжжж!
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JTherry
1617915977
Амкар, Тосно и Тамбов - в жопе, но с положительной динамикой))) ржунимагу))) к награде всех топ-менеджеров этих команд!!!
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BRO_football
1617916724
Ой, ну что вы так сразу негативно на Зенит наговариваете. А как же история Алексея Сутормина? Его купили из Рубина всего лишь за 50 тысяч рублей, а стоит он сейчас 2,5 млн евро! Результат налицо!
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ab15488
1617931562
Очередной вброс. Это не футболисты подешевели. Это просто зенит их покупал по неадекватным ценам, а продавал по себестоимости. Из за политики руководства - ради популяризации клуба и футбола привозить готовых звезд приходилось платить за них двойную и тройную цену. Прибавьте сюда нежелание этих самых звёзд ехать в Россию ради футбола и получите общую космическую цену.
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1617947721
Куда смотрит прокуратура, если государственная компания Газпром спонсирует оппозицию. Газпром спонсор радиостанции "Эхо Москвы". Так что жители не газифицированных районов России ваша совесть чиста.
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Taps
1617953369
Гнилая политика Мюллера и его подхалимов.
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6pbIH
1617970334
Лохи, чё с них взять то...
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_Marqella_
1617972281
Нам то что до этого, простым болельщикам....Ну потеряли в цене,ну и ладно, зато Зенит за последнии 10 лет 5 раз был чемпионом...да и источник так себе, можно ли ему доверять...
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Вомбат
1617972674
Во-первых, насчет Зенита. Халко за что купили, за то и продали, Витцеля тоже. Шкртела и Губочана взяли за смешные деньги, а продали за 10 и 7 млн, соответственно. Во-вторых, эта новость -- вообще туфта, рассчитанная на д.е.б.и.л.о.в. Трансферная стоимость любого игрока за долгое время пребывания в команде снижается просто за счет возраста. Данни стоил 30 млн в свои 24 года, а в 34 уже ничего не стоил. Так что это повышения и снижения говорят лишь о том, в одних командах игроки продаются на пике стоимости, а в других играют до самого конца.
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