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    Футболисты «Зенита» за 15 лет потеряли в стоимости более 95 миллионов. Это худший показатель в РПЛ

    Телеграм-канал BlackMirror, специализирующийся на сливах документов и переписок политиков, бизнесменов и общественных деятелей, обнародовал почтовые архивы владельца «Спартака» Леонида Федуна и его супруги Заремы Салиховой.

    Один из опубликованных графиков демонстрирует изменения трансферной стоимости футболистов за время пребывания в клубе в период с 2004 по 2019 год.

    Лидер по этому показателю – ЦСКА, чьи игроки выросли в цене суммарно на 141 миллион 550 тысяч евро. На втором месте – «Краснодар» (69,16 млн евро), на третьем – «Ростов» (58,814 млн евро).

    В пятерке худших – «Зенит» (95,583 млн евро), «Рубин» (60,47 млн евро), «Динамо» (55,491 млн евро), «Спартак» (51,17 млн евро) и «Анжи» (38,061 млн евро).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм-канал BlackMirror

    Телеграм-канал, специализирующийся на сливах документов и переписок политиков, бизнесменов и общественных деятелей.

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    Сегодня, 22:36
    Комментарии8
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      Рейтинг: +12

      Свин-токсик 8 минут назад

      И кому там Краснодар продавал игроков? И каких, интересно?
      Сочи тут откуда? Ах, да, там же охапку игроков за три копейки выдали.))

      0
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      Рейтинг: +6781

      GoLenaStop 13 минут назад

      Всё покажет ЛЧ и ЛЕ.
      Удачи, ногомячеры и балеруны!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -66

      Грусть на Неве 21 минуту назад

      Самый нерентабельный клуб страны получается :(((

      0
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      Рейтинг: +6781

      GoLenaStop 27 минут назад

      Всё, гаплык футболу... Доигрались до откровенного перетягивания бабла...
      Советский спорт, та-ра-ра-ра-ра-РА!
      Уважуха всем, кто играет во дворе с детьми в футбол !
      Хи!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11762

      Persona_non_Grata 32 минуты назад

      Nevsky_RU - ты где ???

      2
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      Рейтинг: +8378

      Puddle 33 минуты назад

      Хрюки уже бомбят? Гы-гы-гы!

      2
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      Рейтинг: +11762

      Persona_non_Grata > Puddle 32 минуты назад

      Пока только вы тут с алармам пердаки расчехлили .

      2
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      Рейтинг: +15152

      alarm 42 минуты назад

      в год больше зарабатываем, чем потеряли за 15 лет. стыдно за спартак!

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