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    Голы Мбаппе, Винисиуса, Де Брюйне и Маунта номинированы на звание лучшего в 1/4 финала ЛЧ

    УЕФА назвал номинантов на звание автора лучшего гола по итогам первых матчей 1/4 финала Лиги чемпионов-2020/21.

    На награду претендуют четыре футболиста.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер УЕФА

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