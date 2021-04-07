Голы Мбаппе, Винисиуса, Де Брюйне и Маунта номинированы на звание лучшего в 1/4 финала ЛЧ

УЕФА назвал номинантов на звание автора лучшего гола по итогам первых матчей 1/4 финала Лиги чемпионов-2020/21.
На награду претендуют четыре футболиста.
- Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити») – в ворота дортмундской «Боруссии» (2:1);
- Винисиус Жуниор («Реал») – в ворота «Ливерпуля» (3:1);
- Мэйсон Маунт («Челси») – в ворота «Порту» (2:0);
- Килиан Мбаппе («ПСЖ») – в ворота «Баварии» (3:2).
Кто стал автором Лучшего гола недели? #ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/Mk5rLj5uo6— УЕФА (@UEFAcom_ru) April 7, 2021